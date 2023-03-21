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Kızılay skandala doymuyor! Çadırdan sonra şimdi de prefabrik yapı sattılar

Çadır satan Kızılay’ın iştiraki, TCDD’nin Malatya Gar binasına prefabrik yapı kurulması için açtığı ihaleyi aldı. TCDD, prefabrik yapıların alımı ve kurulumu için Kızılay Sistem Yapı A.Ş.’ye 36 milyon 400 bin TL ödeyecek.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:20
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Kızılay ticarete hiç doymuyor: İhaleyle prefabrik yapı sattılar

Kızılay skandala doymuyor! Çadırdan sonra şimdi de prefabrik yapı sattılar
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Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in haberine göre, Depremzedelere ulaştırması gereken çadırları satmasıyla tepkilerin odağında olan Kızılay’ın tartışmalı faaliyetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Kızılay’a bağlı bir şirketin, depremin ağır hasara yol açtığı Malatya’da TCDD’nin gar binasına prefabrik yapı temini ve kurulumu ihalesini aldığı açığa çıktı. Kızılay’ın şirketine, bu iş kapsamında 36 milyon 400 bin TL ödenecek.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD Genel Müdürlüğü, 6 Şubat tarihli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya’daki gar binasına dair 7 Mart tarihinde ihaleye çıktı. İhale, kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırması nedeniyle tartışılan 21/b yani ‘‘pazarlık’’ usulüyle yapıldı. Genel Müdürlük, “Malatya Gar’ında ihtiyaç duyulan prefabrik yapı temini ve montajı işi”nin yaklaşık maliyetini 37 milyon 808 bin TL olarak belirledi. İhale, Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi’ne verildi. TCDD Genel Müdürlüğü ile Kızılay Sistem Yapı A.Ş. arasında 14 Mart tarihinde 36 milyon 400 bin TL’lik sözleşme imzalandı. 29 Mart’ta başlanacağı belirtilen işin 27 Temmuz’da sonlandırılacağı aktarıldı.

MEB’E DE SATMIŞLAR

Bu ihale, Kızılay Sistem Yapı A.Ş.’nin ilk ihalesi de değil. Şirket daha önce 13 Ekim 2022 tarihinde AKP’li İstanbul Fatih Belediyesi’ne ihale ile ‘‘prefabrik kabin’’ sattı. Yine ‘‘pazarlık’’ yani adrese teslim usulle düzenlenen ihale kapsamında AKP’li belediye, Kızılay Sistem Yapı A.Ş.’ye 280 bin TL ödedi.

Bir diğer ihale de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün ‘‘prefabrik anaokulu’’ işine dair oldu. Kısımlara ayrılan ihalede, Kızılay Sistem Yapı A.Ş., 33 milyon 309 bin TL’lik teklifle aldı. Kızılay Sistem Yapı ile Genel Müdürlük arasında 15 Nisan 2022 tarihinde sözleşme imzalandı. Kızılay Sistem Yapı A.Ş., Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na prefabrik bina kurulumu işini de 11 Kasım 2021 tarihinde üstlendi ve ihale kapsamında 285 bin TL gelir elde etti.

 ‘Afet barınma kapasitesine destek olacak’

Kızılay’ın internet sitesinde Kızılay Sistem Yapı A.Ş.,’nin 2019 yılında kurulduğu aktarılıyor. Sitede, iştirak şirketin kurulmasının nedeninin ‘‘afet barınma kapasitesine destek olmak’’ ve ‘‘ön üretimli yapı sektöründeki artan taleplere cevap verebilmek’’ olduğu belirtiliyor. Sitede yer verilen diğer bilgiler ise şöyle: “Kızılay Sistem Yapı, 2020 yılında Malatya’da 37.500 m²’lik kapalı alan üzerine inşa edilen barınma sistemleri fabrikası ile yılda 1 milyon m² hafif çelik yapı ve ön üretimli (prefabrik) yapı ve 72.000 adet konteyner üretim kapasitesine sahiptir. Kızılay Sistem Yapı, yüksek üretim kapasitesine ve esnek üretim teknolojisine sahip üretim tesisi ile birleştirerek, sadece yurtiçinde değil aynı zamanda tüm dünyada kabul görecek bir şirket olma yolunda ilerlemektedir.

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