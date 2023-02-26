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Haluk Levent: Kızılay yetkilileri ‘Bu toplanan paralarla tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor’ dedi

AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Kızılay’dan nasıl çadır satın aldıklarını anlattı. Yaptıkları her işlemin kanunlara uygun olduğunu belirten Levent, “Kızılay yetkilileri bana ‘Bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor’ dediler” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 12:27
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Haluk Levent Kızılay’dan alınan çadırların arka planını anlattı

Haluk Levent: Kızılay yetkilileri ‘Bu toplanan paralarla tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor’ dedi
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AHBAP platformunun depremzedelere dağıtmak için Kızılay’dan çadır satın aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in köşesine taşıdığı iddia sonrasında AHBAP’tan gelen açıklama ile söz konusu iddia doğrulandı. AHBAP, Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak depremzedelere dağıttıklarını duyurdu.

BİR AÇIKLAMA DA HALUK LEVENT’TEN GELDİ

Haluk Levent ise sonrasında yaptığı açıklamada söz konusu satışın arka planını anlattı. Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kızılay yetkilileri bana ‘Bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor’ dediler” ifadelerini kullandı.

Levent’in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken “bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?” lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru.

Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor.

Ve Kızılay yetkilileri bana “bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor” dediler. Bilginize. Tüm süreç böyle yaşandı.

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