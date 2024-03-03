Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Konyaspor’da ara transfer dönemi arzu edildiği gibi beklentilere cevap verilmemiş olsa da, mevcut kadronun kapasitesi ligde kalmaya yetecek mi?

Kimilerine göre yeter, kimilerine göre yetmez…

Benim şahsi fikrim; süreç soğukkanlı, akılcı ve doğru yönetilirse, şehir yönetimine ve takımına sahip çıkabilirse bu oyuncu grubu zoru başaracaktır…

Beşiktaş’la oynanan kupa maçından sonra, şehrin, daha doğrusu taraftarların ikiye bölünmesini de anlayamadım…

Nihayetinde oynanan bir kupa maçı ve Konyaspor’un esas amacı kupa değil, lig…

Açıkçası lige tutunmak…

Teknik adamlar, oyuncular veya yöneticiler kupadan elendiler diye bu kadar itibarsızlaştırmayı hak etmediler…

Konyaspor’un bir sürü temel sorunları varken, kupadan elenmeyi insanların gözüne gözüne sokmak, kime ne yarar sağlar bilemiyorum…

Bu maç öncesinde şehirde yaşanan kasvetli hava, Hatayspor maçı sonrası yaşanan güzellikleri de sildi süpürdü…

Buna izin vermemek lazım…

Fatih Özgökçen ve yönetiminin kurduğu takım bu kadar eleştirilmezken, Omeroviç ve oyuncularının bel altı vuruşları hak ettiğini düşünmüyorum…

Konyaspor’un futbol aklı olan yöneticilere ne kadar ihtiyacı var ise mantıklı ve takımını düşünen taraftarlara da ihtiyacı var…

Konyaspor’da hem teknik, hem sportif, hem de ekonomik bir sorun olmadığını kimse iddia edemez…

Var!

Ama çözümü de var…

Bir olmak, birlikte olmak…

Sıkıntılı sürecin psikolojisini iyi ve doğru, akıllı ve mantıklı yönettikten sonra, çözülemeyecek sorun yok…

Ama, tüm şehir el ele verirse ve herkes elini taşın altına koyarsa…

Şunu söylemeye çalışıyorum;

Beşiktaş kupa maçından sonra, sosyal medyadaki yoğun tepkiler, özellikle “final” maçı öncesinde “şık” olmadı…

Biraz empati yapmakta yarar var.

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ALTI PUANLIK MAÇI KONYASPOR KAZANDI

Konyaspor gibi, Pendikspor da bu lige tutunmak için inanılmaz bir mücadele veriyor…

Son haftaları oldukça sıkıntılı geçirdi Pendik takımı…

Faturayı da Portekizli Ivo Vieira’ya kestiler…

Pendikspor ile 21 karşılaşmaya çıkan Portekizli çalıştırıcı vasatın üzerine çıkamayınca, özellikle de Sivasspor’a 4-1 yenildikleri maçtan sonra kalemi kırıldı…

Konyaspor maçına İbrahim Üzülmez’le çıkan kırmızı-beyazlıların tek düşüncesi 3 puandı, ama evdeki hesap çarşıya uymadı…

Konyaspor ise kupadan elendikten sonra tamamen lige döndü ve Pendik maçına başka bir ruh haliyle çıktı…

Omeroviç, klasik 11’ini sürdü Pendik karşısına…

Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı, ancak ilk 10 dakikada oyunu tutan Konyaspor, bu baskılı oyununun karşılığını da aldı…

Bu dakikada topla birlikte Pendikspor cezaalanına giren Ndao, Nuno Segueira tarafından biçilince hakem penaltı noktasını gösterdi, topun başına geçen Sokol, Konyaspor’u 1-0 öne geçirdi…

Geriye düştükten sonra, biraz daha öne çıkan Pendikspor, özellikle Halil’le etkili olmaya çalışsa da, Konyaspor’un savunma oyuncuları bu oyuncuya şans tanımadı…

Ama kabul etmek gerekir ki, topa baskıda ne kadar iyiyse Konyaspor, topla birlikte o kadar iyi değildi…

Zaman zaman önemli pozisyonlar verdi rakibe…

Böyle olunca da, doğal olarak önde çok etkili olamadı yeşil-beyazlılar, 38’de Oğulcan’ın direkten dönen topuna kadar…

Son dakikalarında Pendikspor baskılı gibi görünse de, Konyaspor savunması ayakta kaldı ve ilk yarı sonunda içeriye 1-0’la girdi.

İKİNCİ YARI

Pendikspor, ikinci yarıya baskılı başladı…

Savunmasını da öne çıkaran İbrahim Üzülmez, önce eşitliği, sonra da öne geçmeyi planlayan bir futbol aklıyla başladı oyuna…

Ancak, Pendikspor’un bu baskısını kıran konuk takım, özellikle göbekten geliştirdiği ataklarla da ikinci golü kovaladı…

Omeroviç, 63’de Ethemi ve Sambou’yu sahaya, Sokol ile Prip’i de kenara aldı…

Son haftaların başarılısı olarak göze batan Prip, özellikle oyunda kaldığı süre içerisinde takımı eksik oynattı dersek yeridir…

Bosnalı Hocanın hamlesi işe yaradı ve Konyaspor’a öyle ya da böyle büyük katkısı olan Ethemi’nin 74’deki plasesi ile Pendikspor’un kalemi kırıldı…

Maçın boyu kısaldıkça, daha doğrusu dakikalar ilerledikçe sahanın hakimi konyaspor’un özellikle kenar oyuncuları Pendikspor yarı alanında baskı yapmaya başladılar…

Bu baskı arttıkça Pendikspor savunması çakılı oynamak zorunda kaldı, bu da Konyaspor’un işine geldi..

Dersine iyi çalışan Omeroviç, Pendikspor’un bütün gol yollarını doğru hamlelerle kapatarak, altı puanlık maçı kazanmayı bildi…

Omeroviç’in 80’den sonra yaptığı değişiklikler ise 2-0’ı garantiye almaktan başka birşey değildi…

Şöyle de bir ey var; Konyasporlu oyuncular yakaladıkları ya da ürettikleri pozisyonlarda son pasları ve son vuruşları iye yapmış olabilselerdi veya direkleri nişanlamamış olsalardı skor daha farklı olurdu…

Zaman zaman eleştirilen Omeroviçli Konyaspor öyle ya da böyle kazanarak lige tutunmak için var gücüyle çabalıyor.