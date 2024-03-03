Derbi öncesi Dolmabahçe'den ilk görüntüler geldi. Stattaki değişiklik dikkat çekti

Süper Lig'de Beşiktaş, bugün saat 19.00'da evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Taraftarlar bütün bileti tüketirken, erkenden stada gitmeye başladı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Tüpraş Stadyumu'nun çevresinden ilk görüntüler geldi.

Stattaki değişiklikler dikkat çekti.

3 Mart günü Beşiktaş'un kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Bu sebepten dolayı Beşiktaş yönetimi stada dev bir pankart astı.

Pankartta Beşiktaşlı efsane Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) efsane başkan Süleyman Seba'yı alnından öptüğü unutulmaz fotoğraf yer alırken, Rıza Çalımbay gibi unutulmaz isimler de yer aldı.

Ayrıca Beşiktaş'ın kadrosu da stada asıldı.

121. yılla ilgili yazılar da yer alırken, '121 yıldır şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız' yazısının yazıldığı görüldü.