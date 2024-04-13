Sahaya giren taraftar Hasan Ali Kaldırım'a saldırmaya çalıştı. Ortalık savaş alanına döndü

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle biterken maç sonunda ortalık karıştı.

Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.

Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı. ​​​​​​​