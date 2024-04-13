Sahaya giren taraftar Hasan Ali Kaldırım'a saldırmaya çalıştı. Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Sahaya giren taraftar Hasan Ali Kaldırım'a saldırmaya çalıştı. Ortalık savaş alanına döndü
Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından ortalık karıştı.

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

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Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle biterken maç sonunda ortalık karıştı.

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Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.

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Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı.ekran-goruntusu-2024-04-13-223712.png​​​​​​​

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