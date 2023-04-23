Galatasaray Gümrüğe takıldı Fenerbahçe iştahlandı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Lider Galatasaray son 3 maçında rakiplerine 12 gol atmıştı.

Maç başına 4 gol.

Karagümrük karşısına bu havayla çıktı Sarı Kırmızılılar.

Fırtına gibi de başladılar.

Daha maçın başında, 3. dakikada Kerem ile öne de geçtiler.

Erken golle birlikte NEF Stadı'nı dolduranlar doğal olarak yine fark beklemeye başlamıştı.

Galatasaray'ın öldürücü hücumcuları Mertens, Rashica, Kerem ve Zaniolo her topla buluştuğunda tribünler ayaktaydı.

Ama rakip Karagümrük öyle kolay lokma değildi.

Bu sezon Karagümrük'ü gördük ki, sen hücumda ne kadar etkili olursan ol, savunmada bireysel hata yaparsan affetmez.

Hele hele Diagne ve Borini gibi golcüleri hiç affetmez.

Affetmediler.

Lidere savunma hatalarının bedelini gollerle ödettiler.

18.dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Diagne, Lobjanidze'nin pasında sert bir sol vuruşla beraberliği sağladı: 1-1

Karagümrük'ün futbol kimliğini biliyoruz.

Pirlo'nun öğrencileri kolay pozisyon verseler de, kolay pozisyon bulabiliyorlar.

Üçüncü bölgeden topla buluştukları zaman rakibi sürekli hataya zorluyorlar.

İşte onlardan birinde yine kolay pozisyon buldular. 26. dakikada yoğun pres sonucu Muslera'nın kısa düşen topunda usta ayak Borini Karagümrük'ü öne geçirdi:1-2

NEF Stadı'nda tam bir şok yaşanıyordu.

Galatasaray atak oynuyor görünse de, geride alarm zilleri çalıyordu.

30. dakikada orta alanda kaptırılan topta Lobjanidze'nin şutu direkten döndü, tercübeli golcü Borini cezaalanında mantar gibi bitti ve ağları gördü: 1-3

İlk 30 dakikada 3 gol, bu sezon Galatasaray'ın gördüğü bir şey değildi.

Ligin en az gol yiyen takımına 30 dakikada 3 gol birden atmak büyük başarıydı.

Lider resmen buz kesmişti.

İcardi sakatlığı nedeniyle yedek kalınca, yerine oynayan Zaniolo henüz Arjantinli'nin dolduracak klasta da değildi.

Birkaç pozisyonu kişisel tercihleri nedeniyle değerlendiremedi.

Bu olumsuz gidişatta Galatasaray'ın imdadına penaltı yetişti.

45.dakikada Nicholas elle oynayınca kazanılan penaltıyı Oliveria gole çevirdi: 2-3

Bu penaltı golü ikinci yarı için Galatasaray'ın umutlarını artırdı.

Ama kazanmak için sadece umutlanmak yetmiyor, sahada savaşmak gerekiyor.

İkinci yarının başlarındaki görüntü ilk yarıdan farklı değildi.

Galatasaray golsüz dönen her atağında Karagümrük pozisyon buluyordu.

Okan Buruk baktı ki maç gitti gidiyor, 60. dakikada Zaniolo'yu çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı.

İcardi'nin girişi Galatasaray'ın forvetine pozitif bir hava getirdi.

65.dakikada Galatasaray zorlama bir penaltı kazandı. Zorlama diyorum, çünkü bana göre penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu.

Önce hakem Bayaslan, sonra VAR buna nasıl penaltı dedi, anlamak mümkün değil.

Topun başına geçen İcardi'nin yumuşak vuruşunu kaleci Batuhan kurtarmakta zorluk çekmedi.

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray atakları dahs da yoğunlaştı.

79.dakikada sürpriz golcü Sacha Boey skoru eşitledi: 3-3

Kalan dakikalarda Galatasaray'ın şuursuz baskıları gol getirmeyince lider şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti,

Fenerbahçe'yi umutlandırdı