﻿Liseler boşalıyor

Eğitim adına bakanlık her gün yeni şeyler açıklıyor. Açıklanan yenilikleri incelerken içinin boş, gelecekte büyük sorunlar çıkaracağını, eğitim adına en küçük bilgisi olan biri rahatlıkla göre biliyor. Ama nedense alkışlayanların, sesleri gür çıkanların dediği oluyor. Ülkenin geleceğini düşünen yok.

Geçmişte üniversite rektörleri, üniversiteyi kazanan öğrencilerin büyük çoğunluğunun, yeterli Türkçe eğitimleri olmadığı için zorlandıklarını, bu nedenle üniversitelere Türkçe eğitim konulmasını istemişlerdi. YÖK bu isteği kabul etti. Bilindiği gibi üniversitelerimiz de Türkçe eğitimi veriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı bu eksikliği görerek liselerde bir düzenleme yaptı mı? Çok özür dilerim hiç sahiplenmedi. Üniversitelere konulan Türkçe dersinin üzerinden takriben 10 yıl geçti.10 yıldan beri üniversite giriş sınavlarındaki testlerin ortalamaları hep düştü. Bu yılki YKS testlerindeki tüm adayların ortalamaları şöyle:

2022-TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 17,7, sosyal bilimler (20 soru) testinde 7,9, temel matematik (40 soru) testinde 6,9 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,2. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1,5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2. Çözümlenmiş. Gerçek ortada.

Açık liseye gidiyorlar

"Kaş yaparken, göz çıkardık." Liselerde okuyan gençler Açık Öğretim Liselerine kayıtlarını yaptırıyorlar. 11ve 12 sınıftaki öğrenciler lise yerine dershaneye devam ediyorlar. Dershaneler bu öğrenciler için özel sınıflar açıyor. Dershane sahipleri öğrencilere bir yılda 800 saat ders verdiklerini belirtiyorlar. Öğrenciler ise hedefledikleri bölümü kazanmak için başka seçeneklerinin olmadığını, liselerde ise bir şey öğrenmediklerini üzülerek dile getiriyorlar. Öğrencilerin aralarında sınavla öğrenci alan lise öğrencilerinin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, açık liselerin rekora gittiğini belirterek, öğrencileri bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekerek; "Açık lise öğrencileri öğrenimlerini açık lisede, eğitimlerini sokakta tamamlıyor. Son 3 yıldır LGS ile öğrenci alan lise yöneticileri bile öğrencilerinin 11. ve 12. sınıfta açık öğretim lisesine geçmelerinden şikayetçi. 9. sınıftan açık öğretim lisesine başlayan öğrenciler genellikle okula gitme imkânı olmayan veya çalışmak zorunda olan öğrencilerdir. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin açık öğretim lisesine geçme isteğinin temelinde okul ile ilgili sorumlulukların dışına çıkıp kurslara, dershanelere etüt merkezlerine devam ederek YKS'ya daha iyi hazırlanacaklarını zannetmeleri yatıyor. Bu durumun önü acilen alınmalı" açıklamasını yaptı.

Lise öğrencilerinin dörtte biri açık lisede

MEB'in yayınladığı son rakamlara göre 2022 yılında Açık Öğretime Kayıt olan öğrencilerin sayısı 1.566.255 'e ulaştı. Bu sayının bu yıl 1 milyon 700 bine ulaşması kaçınılmaz. Bu rakama göre lise öğrencilerinin yüzde 25 'i Açık Öğretime devam ediyor. Bilindiği gibi açık öğretim ortaokullarına devam edebilmek için belirli istisnalar dışında 14 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu var. Ancak Açık liseye geçiş için yaş sınırlaması yok. Oysa zorunlu eğitim 12 yıl olduğundan 18 yaş altı öğrencilerin zorunlu haller ve belirli istisnalar dışında örgün eğitimin içinde olmaları gerekiyor. Bu gidişat ile hem ülkemizin geleceği olan gençler, toplumun esası olan değerleri alma şansı olmadan lise eğitiminden mahrum kalacak hem de sınavlar sonunda üniversiteye yerleşen öğrencilerin kalitesi giderek düşecek. Bilim, sanat ve ekonomik değer üreten nesiller için onları sadece test çözdükleri, yalnızca sınav çocuğu olarak kalacakları bu kıskaçtan kurtarmamız gerekmektedir.