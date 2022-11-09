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Twitter'a 'mavi tik' yerine 'resmi' işareti geliyor. Resmi işareti ne anlama gelir

Twitter'ı satın alma işleminden sonra Elon Musk, mavi tikli onaylı hesapların ücretli olacağını belirtmiş ve aylık 8 dolar ücret sınırı koymuştu. Musk bu fikri tepkiler sebebiyle ertelerken uygulamaya yeni bir işaret geleceği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:59
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Twitter'a mavi tik yerine resmi işareti geliyor

Twitter'a 'mavi tik' yerine 'resmi' işareti geliyor. Resmi işareti ne anlama gelir
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Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin yeni bir doğrulama işareti sunacağını ve bazı kişilerin de bundan faydalanabileceğini açıkladı.

Mavi tike sahip sosyal medya hesaplarının, doğrulandıklarını belirtmek için “Resmi” etiketine sahip olacağının altı çizilirken platformun doğrulama sürecini geçen yeni hesaplara da bu işaretin verileceğini duyurdu.

Yeni etiketin sadece belirli koşulları sağlayan kişilere vereceğini söyleyen Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, eski mavi tikli hesapların bazı nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacağının altını çizdi.

Etiket, “hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere” öncelikli olarak verilecek.

The New York Times’a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunulacağını yazdı.

Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4.99 dolardan 8 dolara yükselteceği belirtilirken son üç ay içerisinde ikinci fiyat artışı ile gündeme gelen şirket, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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