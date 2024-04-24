Mehmet Demirkol'dan Özbek ve Büyükekşi'nin asıl niyetlerini açıkladı

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol Socrates Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig kulüplerinin aksine Dursun Özbek’in Mehmet Büyükekşi aleyhine imza vermemesini eleştiren Mehmet Demirkol yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek'in Federasyonun gitmesi için imza vermeme kararına hiç şaşırmadım. Önde gittiği ve şampiyonluğa yakın olduğu için düzenin bozulmasını istemiyor. Çünkü ortada kimsenin herhangi bir fikri yok. Ne Kulüpler Birliği ne de TFF'nin" ifadelerini kullandı.

Demirkol ayrıca Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da yapılacak seçimlerde son anda bir karar alarak aday olacağını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Art arda yaşanan skandalların ardından 7 Nisan günü Süper Kupa öncesi kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’da yapılacak Mali Genel Kurul’da seçime gidileceğini açıklamıştı.

Başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Karagümrük gibi Süper Lig ekipleri bu tarihin çok geç olduğunu belirterek tarihin öne çekilmesini istemişti.

Ancak TFF’nin geri adım atmaması üzerine harekete geçen bu kulüpler seçimin öne çekilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

TFF tüzüğü gereği seçimin erkene çekilmesi için 130 üyenin imzası gerekirken henüz bu sayıya ulaşılamadığı iddia edilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in TFF başkanının değişmesi gerektiğini savunurken erken seçim için imza vermemesi bazı kulüplerin eleştirilerine neden olmuştu.