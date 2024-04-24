Futbolun patronu tuttuğu takımı açıkladı ortalık karıştı

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Futbolun patronu tuttuğu takımı açıkladı ortalık karıştı
İspanya La Liga Başkanı Javier Temas, Real Madrid taraftarı olduğunu açıkladı, Barcelona cephesi ayaklandı

İspanya La Liga'nın 32. haftasında oynanan Real Madrid Barcelona maçının yankıları devam ederken, ligin patronu Javier Temas'ın açıklamaları adeta tartıymalara tuz biber ekti.

Barcelona cephesi Lamine Yamal'ın şutunda topun çizgiyi geçtiğini, ancak gollerinin verilmediğini düşünüyor. Gol çizgisi teknolojisi olmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan La Liga Başkanı Javier Tebas, "Ligimizde kale çizgisi teknolojisi neden mi yok? Çünkü mükemmel bir teknoloji değil. Başarısız olan, genellikle kullanılmayan bir teknolojiye 5-6 milyon Euro veremezsiniz" yorumunu yaptı.

Tebas daha sonra Mbappe'nin, Real Madrid'e gelecek olmasından ötürü heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir Real Madrid taraftarı olarak Kylian Mbappe'nin Madrid'e gelecek olmasından ötürü heyecanlıyım. Ona dünyanın en iyi oyuncusu diyemem çünkü bence en iyisi Jude Bellingham, tabii Vinicius da var" ifadesini kullandı.

Bu sözler Barcelona cephesinde tepkiyle karşılandı. Barcelonalı taraftarlar sosyal medya üzerinden Tebas'ın 'Real Madrid taraftarıyım' sözlerine büyük tepki gösterdi.

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