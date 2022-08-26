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  • Adalet Bakanı Gülşen için böyle derse hakim ne yapsın. Tarafsız olmak gerekmiyor mu

Adalet Bakanı Gülşen için böyle derse hakim ne yapsın. Tarafsız olmak gerekmiyor mu

Kılıçdaroğlu, dün Gülşen'in tutuklanmasının ardından bir paylaşım yaparak "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın" demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini hedef alarak "Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum" açıklamalarında bulundu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:08
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:18
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sanatçı Gülşen hakkında açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Gülşen için böyle derse hakim ne yapsın. Tarafsız olmak gerekmiyor mu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda “Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” diyerek isim vermeyerek Gülşen’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR: 

Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarını hedef alarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“BİLDİK CHP İŞTE”

İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte.

"KILIÇDAROĞLU’NI KINIYORUM"

İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki 'Helalleşme' politikasında CHP, samimi değildir ve 'helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır. Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez. Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder.

MELİH GÖKÇEK DE ALKIŞLA YANIT VERDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Bakan Bozdağ’ın yaptığı “İHL’lilere iftira atana; kin,nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP,samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır.” açıklamasını paylaşarak ‘alkış’ emojisiyle desteğini göstermiş oldu.

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Guguk Kuşu
26.08.2022 15:30
Zor günlerin adamı  
 
özkurtcu
26.08.2022 15:15
esas mesleği imam olandan adalet bakanı olursa sonuç ortada???  
 
Yörükoğlu
26.08.2022 14:24
FETÖ amcasına övgüler dizen bakanımız konuşmuş...  
 
TÜM YORUMLAR (34)
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