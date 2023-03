Meral Akşener'den Erdoğan'a: Üzerimize gelen kurşunları çek eğer geleceksen sen gel

Editör: Gülsüm Acıyan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

"KURŞUNLARI ÇEK EĞER GELECEKSEN SEN GEL"

"Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı.

Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!

Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!"

Akşener'in paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.

Erdoğan, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine Cumhurbaşkanının kendisini üçüncü kez tehdit ettiğini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sen beni tehdit edemezsin, yanındaki cebini dolduran cahil liyakatsiz yalaka tayfasını tehdit et" diye konuştu.