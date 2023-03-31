31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meral Akşener'den Erdoğan'a: Üzerimize gelen kurşunları çek eğer geleceksen sen gel

Meral Akşener'den Erdoğan'a: Üzerimize gelen kurşunları çek eğer geleceksen sen gel

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:36
Takip Et

Meral Akşener'den Erdoğan'a saldırı yanıtı

Meral Akşener'den Erdoğan'a: Üzerimize gelen kurşunları çek eğer geleceksen sen gel
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" diye konuştu. 

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı. 

"KURŞUNLARI ÇEK EĞER GELECEKSEN SEN GEL"

"Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı.

Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey!

Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!"

Akşener'in paylaşımı şöyle: 

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef almıştı.

Erdoğan, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti. 

Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine Cumhurbaşkanının kendisini üçüncü kez tehdit ettiğini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sen beni tehdit edemezsin, yanındaki cebini dolduran cahil liyakatsiz yalaka tayfasını tehdit et" diye konuştu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
7
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.