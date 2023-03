Erdoğan tehdit etti. Akşener böyle cevap verdi. İYİ Parti'ye saldırı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında Akşener'i hedef alarak " Bizim adımıza dikkat et. Beni kendinle uğraştırma” demişti.

Akşener ise Erdoğan’ın tehdidine yönelik, “Bu güne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Sen beni tehdit edemezsin. Sen git yakala cahil tayfanı tehdit et. Ben buradayım adresim belli. Silivri benim için soğuk değil” şeklinde cevap verdi.

Akşener’in açıklamasının ardındna bugün İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Parti binasının camına isabet eden kurşun kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken polis binada incelemelerde bulunuyor. Saldırı üzerine, Genel Başkan Meral Akşener il başkanlığına gitmek üzere hareket etti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erdoğan “İP'in başkanı elinize dilinize dursun, hayatında inşaat nedir görmemiş ve bunların tepeden tırnağa derinliği olması gerekir bilmeyen... Bunlar deniz kumu da değil. Kullanılan demirler çok farklı, bunlarda hassasiyet var. Biz bir şeye yapıyoruz dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" dedi.

AKŞENER NASIL CEVAP VERDİ?

Bu açıklamanın ardından Akşener şöyle dedi:

Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. 31 Mart seçimlerinde bu bayanı hapse gönderirim dedi. Ben de elime çantayı hazırladım, buyur bilader dedim. Birinci tehdit buydu. İkincisi, Rize'de ey gelin hanım görürsün gününü dedi, Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. Bunlar iyi günlerin demişti bu ikinci tehditti. Şimdi de beni kendinle uğraştırma diyor. Diyorum ki, recep Bey neden bu kadar sinirlisin? Devr-i iktidarında namusuma şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı, bununla ilgili mücadele ettim sen beni aradın gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti.

"YANINDAKİ CAHİL, LİYAKATSIZ, YALAKA TAYFASINI TEHDİT ET"

Ey Sayın Erdoğan, sen önce otur bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, o temel sana attıran, temel atma tiyatrosunu yaptıran, yanındaki cebini dolduran cahil liyakatsiz yalaka tayfasını tehdit et. Cumhur İttifakı'nın içindeki sisteme inanamıyorum. Bir gün uyanıyorum en yerli milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Sonraki gün faili meçhulcu oluyorum.

Karar verin kardeşim ben neyim. Bunların hepsi birbirine zıt şeyler. Hepsi beraber olduk devri iktidarında. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi. Tüm bunların neticesinde Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bu güne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik.

Dolayısıyla ben buradayım, adresim belli, evimiz bastınız, partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil, buyurun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, papatya çayına devam."