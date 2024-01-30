Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu

Barış Atakan
Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılması planlanan Crespo ile ilgili sıcak dakikalar yaşanıyor.

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu.

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RAYO VALLECANO İLE ANLAŞTI!
Fenerbahçe, Crespo'nun transferi için İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

Crespo, Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

KİRALANACAK
Portekizli futbolcu, İspanyol takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Oyuncunun maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi. Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI
27 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 1 asist yapma becerisi gösterdi.

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