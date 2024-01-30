Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu.

RAYO VALLECANO İLE ANLAŞTI!

Fenerbahçe, Crespo'nun transferi için İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

Crespo, Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

KİRALANACAK

Portekizli futbolcu, İspanyol takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Oyuncunun maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi. Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 1 asist yapma becerisi gösterdi.