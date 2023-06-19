Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Letonya'dan sonra Galler'i de yendik.

Milli futbolcularımızı kutluyoruz.

Stefan Kuntz'u değil.

Galler 4 milyonluk bir ülke.

Yüzölçümü bizim Antalya kadar.

Avrupa futbolunda adı yok desek, yeridir.

UEFA sıralamasında 55 ülke arasında 50'nci sırada.

Sıra takımı dediklerimizden.

Süper Lig'de mücadele etse, inanın düşmemeye oynar.

Bu takıma Ermenistan daha üç gün önce Cardiff'te 4 çekti.

Milli takımımızın bu derece zayıf Galler'i eze eze yenmesini umuyorduk.

Yanıldık.

Çünkü millerimizin başına neden getirildiğini hala anlamadığımız Stefan Kuntz'u unuttuk.

Biz bu Alman ile bugüne kadar 18 maça çıktık. Allah aşkına bu 18 maçta eze eze kazandığımız bir galibiyet hatırlıyor musunuz?

Hatırlayamazsınız.

Adam ülkesinde SAT 1 kanalının Bundesliga yorumcusu olduğu için Türkiye Liglerini izlemiyor ki.

Büyük olasılıkla yardımcılarından değil Hamit Altıntop'tan bilgi alıyor.

Al birini, vur ötekine.

İşte bu ikilinin sorumlu olduğu milli takımımız Galler karşısında ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi.

Ne bir taktik, ne bir organizasyon, ay yıldızlı futbolcularımız sahada lidersiz kalmış , başı boş gibiydi.

Kimse ne yaptığını bilmiyordu.

Koskoca 45 dakikada Galler kalesine tek isabetli şutumuz olması, ilk yarıda sergilediğimiz kötü futbolun özetiydi.

Üstelik Galler 42.dakikada Morell'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı.

Hadi dedik bari şimdi kazanalım.

Devre arası Kuntz'u biri uyarmış olmalı.

Alman önce Umut Nayır'ı, ardından Arda Güler'i oyuna aldı.

Bu iki yaratıcı futbolcumuz oyunun rengini değiştirdi ve milli takımımız pozisyon bulmaya başladı.

Pas yüzdemiz arttı.

Kanatlar çalışmaya başladı.

Ve poziyonlar arka arkaya gelişti.

64.dakikada Hakan'ın kaçırdığı penaltı bile millilerin ritmini bozmadı.

Beklenen gol 68'de Umut Nayır ile geldi.Kafa şutu harikaydı.

Millileri rahatlatan gol ise Arda'nın muhteşem şutuydu. 79. Dakikada çaprazdan öyle vurdu ki, skoru 2-0'a getiren bu gol ayakta alkışlandı.

Kuntz'a sormak gerek.

Elinde Umut Nayır ve Arda Güler gibi yaratıcı futbolcular varken, neden oyuna bunlarla başlamadın ve 70 dakika 80 milyona çile yaşattın.

Ya ikinci yarının hemen başında kaleci Mert rakibin arka arka çektiği iki şutu kurtarmasa ne olacaktı?

Anlamak mümkün değil.

Sonuç da zor da olsa maçı kazandık.

Ama gelecek için umutlanamadık.

Stefan Kuntz yaklaşık 20 aydır milli takımın başında.

Geldiği günden bu yana takımımızda bir gelişim gördünüz mü?