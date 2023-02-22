Kabataş yalancısı İsmet Berkan depremin 17.gününde çadır bulamayan vatandaşları duymazdan gelirken 99’da neler yazmış neler

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP’nin Kabataş yalanına ortak olan ve olmayan görüntüleri bizzat izlediğini belirterek “İzledim, çok korkunçtu, izlenecek gibi değildi” açıklaması yapan İsmet Berkan yine çark etti.

1999 depreminde köşe yazılarında hükümete verip veriştiren İsmet Berkan, Kahramanmaraş depremi sonrası ise sarı muhalefet yapmaya başladı.

99’DA ALMANLAR BEKLETİLMİŞ PEKİ YA İSRAİLLİ EKİP

99 depreminde “Türkiye’ye ulaşan Alman uzman ekibi havaalanında sahipsiz kaldı. İki saatten fazla bekleyen ekip kendi imkanlarıyla bir otobüse binerek Adapazarı’na ulaştı ve kurtarma çalışmalarına başladı” diye yazan Berkan, Kahramanmaraş depreminde bölgeye gitmeye çalışan gönüllülerin ulaşım sorununa, havaalanında bekletilen İsrailli sağlık ve kurtarma ekibine ise hiç değinmiyor.

Diğer taraftan Berkan, 99 depreminde hükümetin felaketin üzerinden iki tam gece geçtikten sonra çadırkent kurma kararı almasına sitem eden Berkan, “Hükümet dün çadırkent kurmaya karar verdi. Felaketin üstünde iki tam gece geçtikten, evsiz kaldığı tahmin edilen 100 bin kişi iki geceyi sokakta geçirdikten sonra! Aradan üç gün geçti, yollar açılamadı, trafik önlemedi” diye yazıyor.

Ancak Berkan, Kahramanmaraş depreminin üzerinden 17 koca gün geçmesine rağmen geçtiğimiz gün televizyonda “Çadır bulamamaktan dert yanan vatandaşı” görmezden geliyor. ,

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ AKSAKLIK YARATMAMIŞ!

99 depreminde “İlk gün, “deprem öldürmez, çürük bina öldürür” deniyordu. Eğer çürük bina da öldürmediyse, hiç kuşkunuz olmasın hazırlıksızlık, koordinasyonsuzluk ve başıbozukluk sizi mutlaka öldürür! Maalesef gerçek bu” diye yazan Berkan, Kahramanmaraş depremi sonrası Cumhurbaşkanlığı sisteminin bürokrasiyi daha da aksattığına yönelik eleştirilere karşı şunları yazıyordu:

“Deprem 04.17’de meydana geldi; saatler 05.00’i gösterdiğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde AFAD’ın ilk raporu vardı. Nitekim ilk alınan alarm seviyesini 4’e yükseltip uluslararası yardım çağrısı yapma kararı bu sayede verildi ve doğru karardı.

Cumhurbaşkanı da, İçişleri Bakanı da, “Bu çapta bir olayda eksikler olabilir, tamamlamaya çalışıyoruz” diyor. Haklılar, bu serzenişleri doğru, onlara yöneltilen eleştirilerin bir bölümü de çok ağır ve maksadı aşar nitelikte. Herkes elbette elinden geleni yapıyor, bazı yardımları kasıtlı olarak yapmadıklarını söylemek büyük bir haksızlık”

“EMASYA KALKMASA DA ASKER OTOMATİK DEVREYE GİREMEZDİ”

Berkan EMASYA protokolünün kaldırılması sonrası afet yaşandıktan sonra askerlerin kışlalarında kalması ve bu durumun müdahaleleri yavaşlattığına yönelik eleştirilere şunları yazıyordu:

İki gündür artık tarihte kaldığını sandığım bir tartışma yeniden alevlendi, “Efendim iptal edilen EMASYA protokolleri yerinde dursaydı, başımıza bu gelmezdi.” Neden gelmezmiş? “Asker otomatik devreye girerdi.” Kusura bakmasınlar öyle değil.

Sanılıyor ve varsayılıyor ki, EMASYA kalkınca valilerin, komutanların yasal yetkileri ellerinden alındı.

Valilerin yetkisi var ise neden kullanmadığına ilişkin bir açıklama getiremeyen Berken şöyle devam ediyor yazısına: Oysa durum tam tersi. Açın İl İdaresi Kanunu’nu bir okuyun, valilerin böyle acil durumlarda düpedüz diktatör yetkileri var. Mala el koymaktan askeri birliklere emir vermeye, şehirdeki her türlü kaynağı kullanmaya kadar yetkiler bunlar. Hangi vali kullandı yetkisini?

KABATAŞ’TA NE OLMUŞTU?

Kabataş’ta üzerleri çıplak deri pantolonlu kalabalık bir grup tarafından bebeğiyle beraber darp edilen ve üzerine idrar yapılan kadının adı Zehra Develioğlu nam-ı diğer Zehra gelin. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini. Zehra gelin o dönem savcılık ifadesinde “belden yukarılarının çıplak olduğunu belirtirken ellerinde eldivenler, başlarında da siyah bandanaları olan bir grup erkeğin” saldırısına uğradığını iddia etti. Savcılıkta bu ifadeyi veren Zehra gelinin olay sonrası Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gittiği ve darp raporu aldığı belirtildi ancak bu rapor hiçbir zaman yayınlanmadı.

BERKAN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMİŞ!

Hürriyet gazetesinden İsmet Berkan, 2 Haziran 2013’de “Çok ama çok acı bir öykü. Maalesef gerçek”, “MOBESE görüntüleri dahil pek çok şey var, savunulur tarafı olmayan bir olay” tweetleri attı. Ayrıca Berkan CNN Türk’te Enser Aysever’in sunduğu Aykırı Sorular programında görüntüleri izlediğini belirtti. Berkan, “İzledim, çok korkunçtu, izlenecek gibi değildi” dedi.

BERKAN VE İLTER ÖZÜR DİLİYOR

Kabataş iddialarını dile getiren gazetecilerden İsmet Berkan görüntülerin yayınlanmasından ve emniyetin Kabataş raporunda böyle bir olaydan bahsedilmemesi üzerine köşe yazısında kamuoyundan özür diledi.

“Ben kendi adıma, bir genç kadının hezeyanlarını sizlerle paylaştığım için özür dilerim. "Yanıltıldım... Evet yanıldım’’ diye düşünüyorum o görüntüleri izleyince” ifadelerini kullandı.