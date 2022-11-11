Adana Demirspor'un yenilmezlik serisini nasıl 10 maça çıkardığını Mirza Şeker açıkladı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Orta sıralarda bulunan Alanyaspor ile zirveyi zorlayan Adana Demirspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz berabere tamamlandı.

Adana Demirspor mücadeleye Alanyaspor'dan daha iyi başladı. Adana ekibi ilk bölümde rakip yarı sahada daha etkili oldu.

İKİ TAKIM AZ FIRSAT BULDU

23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

TEMPO DÜŞTÜ

Maçın orta bölümlerinde tempo iyice düştü. İki takımda sık sık top kaybı yaptı.

Maçın 28 dakikasında Adana Demirspor'da Rakitsky sakatlık yaşadı. Oyuncu yaklaşık 10 dakika kendini denese de maça devam edemedi ve yerine Semih Güler girdi.

ALANYA GOLE YAKLAŞTI

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

35.dakikadan sonra maç bir hayli hareketlendi ve tempo arttı. İki takım da risk almadan oynadı.

BELHANDA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALDI

Adana Demirspor'da 44.dakikada Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Orta sahada rakibine yaptığı direk müdahelesi sonrası hakem kırmızı kartına başvurdu. Takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor ilk yarıda kanatlarını daha çok kullandı. Kanatlar Akintola ve Guldbrandsen ile etkili olmaya çalıştı.

Alanyaspor ise Efecan Karaca ve Oğuz Aydın ile gol bulmak istedi. İkinci yarıya Adana Demirspor 10 kişi kalmasından dolayı maça taktiksel değişiklikle başladı.

Top iki kale arasında gidip geldi ancak Adana Demirspor 10 kişi kalmasına rağmen maça ortak olmaya ve üstünlük sağlamaya devam etti.

Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında baskını arttırdı ve 62.dakikada Candeias ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Alanyaspor, maçı Adana Demir yarı sahasına yıktı ve Adana Demir baskılara iyi dayandı.

İKİ GÜZEL HAREKET

Alanyaspor'da Ahmet Hassan, penaltı noktasının gerisinden çektiği şutta kaleci Ertaç sağına doğru uzandı ve bu topu çıkardı. İki güzel hareket yaşandı.

Maçın son bölümlerine doğru tempo iyice düştü. Oyun fauller dolayısıyla sık sık durdu. Maç golsüz berabere sonlandı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 17'ye çıkartarak 9.sıraya yükseldi. Adana Demir 24 puanla 3.sırada yer aldı.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Adana Demirspor, 9 maç olan yenilmeme serisini 10 maça çıkardı. Montella'nın ekibi bu maçlarda 4 galibiyet 6 beraberlik aldı.