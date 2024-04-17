Monaco'da ıstakoz yiyen Şebnem Bursalı Meclis'te kraliçe gibi karşılandı. Herkes öpme kuyruğuna girdi

AKP Milletvekili Şebnem Bursalı, son zamanda yaptıklarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bursalı, Monaco'ya gidip yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla büyük tepki çekmişti.

MECLİS'TE KRALİÇE GİBİ KARŞILANDI

Monaco tatilinde yaptığı ıstakoz paylaşımı ile ilgili "üzgünüm" açıklaması yapan AKP Milletvekili Şebnem Bursalı, AKP'nin TBMM grup toplantısına katıldı. Bursalı, Meclis'te kraliçe gibi karşılandı. Bursalı’nın Meclis'teki neşeli halleri dikkat çekerken, TBMM grup toplantısına katılan bazı vekiller Bursalı’yı öpmek için sıraya girdi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

NE OLMUŞTU?

AKP’nin İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. Bursalı’nın paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen tepkilerin artması üzerine Şebnem Bursalı, yaptığı ıstakoz paylaşımı ile ilgili "üzgünüm" dedi.