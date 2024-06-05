Montella'nın EURO 2024 öncesi ne yapması gerektiğini açıkladı

A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa yolu Stefan Kunt’un gidişiyle, Montella’nın gelişiyle başladı…

Ne zaman mı?

İtalyan Hocanın 27 Eylül 2023’te A Milli Takımın başına geçmesiyle birlikte, deyim yerindeyse, “hayal” gibi görünen Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı, Montella’nın 2 maçı kazanmasıyla birlikte, gerçeğe dönüştü…

Alman Stefan Kuntz’un beceremediğini, İtalyan Montella önce Hırvatistan’ı, sonrasında da Letonya’yı mağlup ederek, Avrupa biletini cebini koydu…

Bu anlamda güzel bir iş yaptı Montella…

Başka güzel bir şey daha yaptı…

A Milli Takım, İtalyan teknik adam Montella yönetiminde çıktığı Hırvatistan ve Letonya maçlarında kalesini gole kapattı…

Bu iki maçta 5 gol atan Türkiye, kalesinde gole izin vermedi…

Ve bir şey daha yaptı İtalyan…

Oyunu güzelleştirdi, futbolculara oynadıkları futboldan keyif almayı aşıladı…

Teşbih de hata olmasın; kedilerin “oyuncak fare”yle oynadıkları oyundan, aldıkları keyif gibi…

Ve en önemli hamlelerinden birisi de Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sarı, Kenan Yıldız, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Fenerbahçe’de dikiş tutturamayan Samet Akaydın ve buna benzer gelecek vaaden birçok oyuncuyu Milli Takım çatısı altında buluşturması, kaynaştırması ve onlardan istediği verimi alması…

Son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan’a 1-0, Avusturya’ya da 6-1 kaybetmişti…

Bu maçlardan sonra da Montella’nın kafasında bir şablon oluştu mu?

Takım iskeleti anlamında…

Sanmıyorum…

Montella, büyük bir ihtimalle 10 Haziran’da Polonya ile oynanacak hazırlık maçından sonra, Gürcistan maçının kadrosunu kafasında şekillendirebilir.

MAÇA GELİNCE

A Milliler biraz da Avusturya maçının 6-1’lik sendromu ile çıktılar İtalya karşısına…

Her ne kadar unutsalar da 6-1’lik hezimeti, kafalarında bir soru işareti ile başladılar maça…

Macaristan maçı ve Avusturya maçında sadece Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız ilk 11’de yer bulmuşlar kendilerine…

Macaristan maçına farklı bir 11, Avusturya maçına ise çok daha farklı bir 11’le çıktı İtalyan Hoca…

Bologna’nın Renato Dall’ara stadına ise çok daha farklı bir 11’le çıktı Montella…

Kalede Altay’a forma veren Montella, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı ve Mert Müldür’e, savunmanın önünde Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu’na, orta üçlüde ise Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın ve Kenan Yıldız’a, forvette ise Barış Alper Yılmaz’a şans verdi…

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası İtalyanların yarı sahasında oynandı…

Millilerin ön alan baskılı oyunu İtalyanların savunmada kalmasında önemli rol oynadı…

12’de Hakan Çalhanoğlu ile A Milliler, 18’de de Pellegrini ile İtalyanlar önemli iki serbest atıştan yararlanamadılar…

İlk yarım saat için skordan bağımsız olarak söylemek gerekirse millilerimiz İtalya’dan daha üstün olan ve oyunu tutan taraftı…

Hem organize gelişen, hem kontralarda hem de yüksek toplarda İtalyanların savunmadaki dengesini bozduk…

İtalyanlar ise serseri pozisyonlar, daha çokta savunmamızın arkasına attıkları toplarla gol bulmaya çalıştılar…

Ancak, savunmamızın iyi organize olması ve yüksek konsantrasyon ile yaptıkları alan savunması İtalyanlara gol şansı vermedi…

39’daki Ozan Kabak’ın sakatlanması tadımızı kaçırmasına rağmen, ilk 45’de dengeli, ne yaptığını bilen, hem savunmada, hem de hücumda iyi organize olan bir Milli takım izledik…

Gol yoktu, ama önemli girişimleri vardı…

Heyecanı ve çok yüksek ritmi olmayan bir 45 için, hiç fena sayılmayacak kadar gol girişimleriydi bunlar…

Doğruyu da söylemek gerekirse; geçmiş maçlarda yaşandığı gibi gol vuruşuna dair şanssızlıklar, beceri eksiklikleri, özellikle İtalyanların ceza alanı içerisinde kendini hissettirdi.

İKİNCİ YARI

Montella, ikinci yarıya Oğuz Aydın’ı kenara aldı, Abdülkadir’e görev verdi bu yarıda…

İtalyanlar ise iki değişiklikle başladı ikinci yarıya…

Biraz da baskılı başladılar…

Topun ve oyunun kontrolünü de eline alan İtalya, hazırlık pasları ile kalecimiz Altay’ı ciddi anlamda tehdit ettiler…

Montella, 55’de Yusuf Yazıcıyı yanına alırken, Orkun Kökçü’yü sahaya sürdü…

60’larda İtalyanların baskısını kıran A Milliler, sazı da ellerine alarak, kendi türkülerini söylemeye başladılar…

Barış Alper, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ile topun arkasına geçerek, İtalyanları tedirgin eden bir Milli takım vardı sahada…

İleri uç oyuncularımız, daha coşkulu ama biraz kontrolsüz bir oyunla karşı kaleye yüklendiler…

Final paslarında ve final vuruşlarında ayaklarının ayarı iyi olabilseydi, bu dakikalarda skor olarak öne geçme şansları vardı…

81’de sahanın iyilerinden Barış Alper kenara gelirken, bundan önceki Macaristan ve Avusturya maçlarında kadroya alınmayan Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli takım formasıyla buluştu…

Maçın geneline bakıldığı zaman, oyuna ilk 11’de başlayanlar da, oyuna sonradan girenler de maçın hiçbir bölümünde sırıtmadılar…

A Milli takımımız şampiyonaya hazır mı?

Tam olmasa da hazır…

Burada Montella’nın yapması gereken; Polonya ile oynanacak hazırlık maçında Gürcistan maçının ilk 11’iyle çıkmalı ve o maçın provasını yapmalı…

İtalyan Hoca, kafasındaki 11’i şekillendirmeli.