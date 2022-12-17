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  • Ankara'da yine müzisyene saldırı. MS hastası sanatçı yoğun bakımda

Ankara'da yine müzisyene saldırı. MS hastası sanatçı yoğun bakımda

Ankara'da bir müzik grubunun üyesi, konser sonrası yumruklu saldırıda ağır yaralandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:20
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MS hastası sanatçı yoğun bakımda. Ankara'da yine müzisyene saldırı

Ankara'da yine müzisyene saldırı. MS hastası sanatçı yoğun bakımda
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Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O. ile dans etmeye başladı.

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı.

MÜZİSYEN AĞIR YARALI

Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'MEHMET MS HASTASI'

Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi.

Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor" dedi.

Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz (MS), kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan MS, ataklar halinde gelişir ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilir.

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E
17.12.2022 20:49
Bunlara hayvan desek hayvanlara hakaret etmiş oluruz  
 
1950
17.12.2022 20:43
İşte halı üstünde uçan ülke!!  
 
Somut
17.12.2022 20:33
Müzikle serseri eğlendirmek meslek değildir  
 
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