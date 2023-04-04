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Sedat Peker'in evine silahla saldıran şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu. 1 kişi ağır yaralanmıştı

Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırı düzenleyip 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli Ömer Şengel’in 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:35
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Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda yeni gelişme

Sedat Peker'in evine silahla saldıran şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu. 1 kişi ağır yaralanmıştı
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Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine 14 Eylül 2022 günü saat 09.40 ‘da silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda evin çalışanı Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı.

Saldırganlar olay yerine 31 NE 464 plaka sayılı Hyundai marka bir araçla geldi. Bu araç ise şüpheli Ömer Şengel tarafından Hatay’dan gelirken kiralanmıştı.

SANCAKTEPE’DE YARALANDI

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Şüpheli Ömer Şengel saldırıdan sonra Sancaktepe’de saldırı silahıyla beraber yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in, Yılmaz Günay'ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtildi. Şengel’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istendi. Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer aldı. Kendisinin arkasından sıkılan kurşunlar nedeniyle şikayetçi oldu. İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs” suçundan cezalandırılmaları istendi. Şengel’in 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nda yer alan evine 14 Eylül 2022'de silahlı saldırı düzenlenmişti. Evdeki görevli Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Şengel yakalanmış, Yılmaz Günay'ı silahla yaraladıktan sonra kaçan Ömer Şengel'e ateş eden Ogün Şavkin ve Yaşar Sarıhan da gözaltına alınmıştı.

Ömer Şengel'in daha önceden tanıdığı Yılmaz Günay'ı isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş" açıklaması yapılmış, Sedat Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur ise konunun alacak verecek meselesi olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

 

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