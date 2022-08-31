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  • Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı. Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığıydı

Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı. Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığıydı

Interpol, Türkiye'nin talebi üzerine Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığı emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı çıkardı

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:42
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:35
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Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığı emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı

Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı. Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığıydı
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

 

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Rizeli Turgut
31.08.2022 16:07
Torunlarım bana AKP nasıl yıkıldı diye sorduğunda beraber yürüdükleri emekli vaizin darbesiyle sendeledi, ve kirli işlerini yaptırdıkları mafya babasının tripodu ile yere serildi diyeceğim.  
 
Frederuk
31.08.2022 16:02
AKP, binlerce trol ordusu, onlarca TV ve Gazete, Sayısız Yandaş, 10binlerce Teşkilat üyeleri ve daha sayamayacağım pekçok unsura rağmen milleti ikna edemiyor, inandırıcı olamıyor, ibretlik  
 
GÜLŞEN OPERASYONU TUTMADI, HABLEMİTOĞLU DENEYELİM, SEDAT PEKER AÇIK ARA ÖNDE, 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
31.08.2022 15:49
20 yıl geçti hâlâ daha kırmızı bülten geyikleri. AKP cephesi gundemi değiştirmek için tozlu raflara gömülmüş.  
 
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