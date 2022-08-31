Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı. Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığıydı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten kararı çıkarıldı.
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderildi.
Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliği'nce, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
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