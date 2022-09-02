Levent Göktaş haberi bomba gibi düştü. Gece yarısı elektrik ve doğalgaza gelen dev zam güme gitti

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.

Geçtiğimiz gece yarısı alınan karar Türkiye, gündemine bomba gibi düştü.

Son bir yılda elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar yüzde 200’lere dayanırken vatandaş da kışı nasıl geçireceğini kara karar düşünür oldu.

Bugün ise tüm haber ve tartışma programlarında elektrik ve doğalgaz zammının konuşulmasını beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ZAM HABERLERİ UNUTULDU

Sabah saatlerinde gelen bir haber ile nkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necib Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı Levent Göktaş’ın Bulgaristan’da yakalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin talebi doğrultusunda kırmızı bülten kararı çıkarılan Göktaş’ın yakalandığı haberi Türkiye gündemini bir anda değiştirdi.

Elektrik ve doğalgaza gece yarısı yapılan dev zam bir anda unutuldu.

EPDK’DAN AÇIKLAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.



EPDK'den yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

KONUTTA YÜZDE 20, SANAYİDE YÜZDE 50



"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."



Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.