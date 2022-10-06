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Bulgaristan yargısı Levent Göktaş'ın iadesi için 'gerekçe' istedi

Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için gerekçe isteyen Bulgaristan mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Kasım’a erteledi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:10
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Bulgaristan yargısı Levent Göktaş'ın iadesi için 'gerekçe' istedi

Bulgaristan yargısı Levent Göktaş'ın iadesi için 'gerekçe' istedi
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma yapıldı.

DHA’nın aktardığına göre Haskovo Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmanın sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.

Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Göktaş’ın çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002 günü öldürülmüştü.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek geçen 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise emekli albay Mustafa Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti.

Göktaş dışındaki diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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