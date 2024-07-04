New York borsası kapanış verileri açıklandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06'lık bir düşüşle 39.308 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,51 artarak 5.537,02 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 18.188,30 puana ulaştı ve her iki endeks de kapanışta yeni zirvelerini gördü.

ABD'de yoğun veri akışının yaşandığı günde, pay piyasalarında karışık bir seyir gözlendi. Özel sektör istihdamı haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık ücret artışı Ağustos 2021'den bu yana en düşük olan yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 238 bine yükseldi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda aylık bazda 5 puan azalarak 48,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Endeks, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydederek hizmet sektöründeki daralmaya işaret etti.

Sanayi sektörünün performansı için kritik olan fabrika siparişleri mayısta beklentilerin aksine yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Analistler, ekonomideki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlamasını beklentilerini artırdığını belirtiyor. Fed'in son toplantısına ait tutanakların yayımlanması sonrasında bankanın para politikasına dair daha fazla ipucunun takip edileceği ifade ediliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34 seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD'deki bahis sitelerinde Donald Trump'ın canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından kasımdaki başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimaline yönelik bahis oynayanların oranı arttı.

Demokrat Parti içinde, Harris'in Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği tartışılırken, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine dair haberler de piyasaların yakından takip ettiği konular arasında.



