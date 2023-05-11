O Kemal ile 1. Yüzyıl bu Kemal ile 2. Yüzyıl

Mustafa adını babası Ali Rıza Efendi, kendi dedesinin adı olduğundan dolayı vermişti.

Matematik öğretmeni Üsküplü Mustafa Efendi, Kemal adını ekleyince Mustafa Kemal olmuştu.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atan Mustafa Kemal 7 düvelin işgali altında bulunan Anadolu'da "Ya istiklal ya ölüm" anlayışı ile kurtuluş savaşını başlattı.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu.

30 Ağustos 2022'de büyük taarruz ile "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" zaferi kazanıldı. Anadolu düşmandan temizlendi.

24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanan antlaşma ile devletimizin tapu senedi alındı.

29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün hazırladığı yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi.

Mustafa Kemal'e 21 Haziran 1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile Atatürk soyadı verildi.

650 yıllık Osmanlı saltanatının çökmesi ile 7 düvelin işgal ettiği Anadolu 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in attığı ilk adımdan 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanına kadar geçen 1.624 gün sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

O Kemal başardı;

-Cumhuriyetimizin 1. Yüzyılı başladı.

Bugün Mustafa Kemal Atatürk tüm saldırılara rağmen hâlâ Türk milletinin vazgeçilemez kahramanıdır.

Değerli okurlarım,

Bu Kemal, AKP iktidarının haksızlıklarına karşı, hukuksuzluklarına karşı, adaletsizliklerine karşı, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan elinde "Adalet" yazılı pankart ile yürüyüşe başladı.

Yoluna dökülen pisliklere, atılan çamur ve iftiralara karşın 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyerek 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de tamamladı.

2018'e gelindiğinde AKP, MHP ve YSK'nın siyasi kumpası ile 5 milletvekili olan ve tüm genel kurullarını tamamlayan İYİ Parti'nin seçimlere girmesi engellenmek istendi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek istedi.

Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde bir ilke imza atarak CHP'nin 15 milletvekilin İYİ Parti'ye geçmesini ve Meclis'te grup kurarak seçimlere girmesini sağladı.

Siyasi kumpas İYİ Parti için başarısız oldu...

İşte bu Kemal, demokrasi kahramanı olarak Türk siyasi tarihine geçti.

Bu Kemal;

-PKK terör örgütünün siyasi suikastından sağ kurtuldu.

-Çubuk'ta linç edilmek istendi.

-Yılmadı, korkmadı, demokrasi yolundan dönmedi.

-Dürüst, namuslu ve sözünün eri siyasetçi oldu.

2019 yerel seçimden yüzde 30.12 oy oranı ile çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "güçlendirilmiş bir parlamenter sistem" isteyen 6 partinin liderlerine Millet İttifakı çağrısı yaparak ilk adımı attı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu;

-İYİ Parti lideri Meral Akşener,

-Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu,

-Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal,

-Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu,

-DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile 6'lı Masa'yı kurdu.

6 muhalefet partisinin uzman hukukçuları Ekim 2021'de toplantılara başladılar.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni 28 Şubat 2022'de 6 lider tarafından imzalandı.

Cumhur İttifakı'nın başta AKP ve MHP liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere tüm partilileri ile tüm yandaş gazeteciler ve yorumcuların çabalarına rağmen Millet İttifakı dağılmadı, güçlendi.

30 Ocak 2023'te, "Ortak politikalar mutabakat metni" 6 lider tarafından imzalandı.

-2.400 madde ile Millet İttifakı'nın hükümet programı açıklandı.

6 lider 2 Mart 2023 tarihinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı;

-Kemal Kılıçdaroğlu…

1923'ten 2023'e geldik.

1. Yüzyılımız 29 Ekim 2023'te sonlanacak,

2. Yüzyılımız 30 Ekim 2023'te başlayacak…

14 Mayıs 2023, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluşunun istiklalinin ve istikbalinin başlangıcı olacak.

Cumhuriyetimizin 1. Yüzyılı;

-O Kemal ile başladı.

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılı;

-Bu Kemal ile başlayacak…

Kartaca yıkılacak, Tek Adam Rejimi sona erecek.

Büyük Türk milletinin son sözü 14 Mayıs'ta şöyle söylenecek;

-Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak…