﻿Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder

Recep Tayyip Erdoğan dedi ki:

- "Be ahlaksız be namussuz be adi…"

Devlet Bahçeli dedi ki;

- "Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir."

Ortaya çıktı ki;

- Kızılay Holding depremzedeler için ürettiği çadırları Ahbap'a satmış.

Cumhur İttifakı

AKP sözcüsü Ömer Çelik depremin ilk günü dedi ki;

- "Cumhur İttifakı sahada"

Siyasetin zirvesi, rezaletin böylesi hiç görülmedi.

Kahramanmaraş Elbistan'da depremzedeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den il olmak isteyerek afiş asıp slogan attılar.

Bahçeli vatandaşlara büyük öfke ile şunları söyledi:

- "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak dağılın gidin, indirin şunları…"

Cumhur İttifakının eş başkanları Erdoğan da Bahçeli de cumhuru azarlayarak, hakaret ederek susturmaya çalışıyorlar.

Elbistanlı bir vatandaş ise Bahçeli'ye şöyle bağırdı:

- "Sayın Devlet Bey, 2019'da biz cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor."

Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal milletin öfkesi ve bağırarak tepki göstermeleri üzerine bölgeden kaçtılar.

Değerli okurlarım,

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları slogan attılar;

- "Hükümet İstifa…"

Bahçeli dedi ki;

- "Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur.

Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır."

Vay anasına,

Taraftar dış bağlantılıymış…

"Hükümet İstifa" diyenler tespit edilip cezalandırılacakmış…

Bahçeli ister de gereği yapılmaz mı?

Süleyman Soylu göz altılara Bekir Bozdağ tutuklamalara başlar.

Nitekim;

- Erdoğan'ın Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Erdoğan şunları söylemişti:

- "Demokrasi bizim için bir amaç değil, amaca ulaşmak için araçtır. Demokrasi bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz."

Demokrasi rafa, bu nasıl kafa?

Değerli okurlarım,

Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e nasihati özetle şöyle:

Ey Oğul

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana

Güceniklik bize; gönül almak sana

Suçlamak bize; katlanmak sana

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana

Ey Oğul!

Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın

Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin

Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder

Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın

Sabır çok önemlidir

Bir bey sabretmesini bilmelidir

Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene acı

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir

Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler

En büyük zafer nefsini tanımaktır

Düşman, insanın kendisidir

Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir

Ülke, idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir

Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştüler

Bunun içindir ki, yaşayamadılar

İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz

Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir

Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır

Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı

Sevgi davanın esası olmalıdır

Sevmek ise, sessizliktedir

Bağırarak sevilmez

Görünerek de sevilmez

Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın

Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.

Değerli okurlarım,

Dün sabah İstiklal Marşı ile yayın hayatına başlayan Sözcü gazetesinin kardeş televizyonu Yılmaz Özdil kardeşimin yönetimindeki SZC TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum.