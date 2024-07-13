Öğretmenlerin 2. iller arası ve il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) önemli gelişme açıklandı. 2024 yılı il içi ve iller arası öğretmen atamaları için başvuru tarihleri belli oldu.
BAŞVURULAR 11 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Eğitimciler, 11-16 Temmuz tarihleri arasında personel.meb.gov.tr adresinden erişebilecekleri başvuru şartlarına göre iller arası atama başvurularını yapabilecekler.
İŞTE TARİHLER:
İller Arası Atama Başvuruları: 11-16 Temmuz
Atamalar: 18 Temmuz
İlişik Kesme: 19 Temmuz
İl İçi Atama Başvurusu: 23-26 Temmuz
Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuç İlanı: 30 Temmuz
Listelerin Sisteme Girilerek Kararnamelerinin Oluşturulması: 30-31 Temmuz
Görevden Ayrılma: 1 Ağustos
İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI:
- Adaylığın kaldırılmış olması
- Bulunulan ilde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresinin tamamlanmış olması
- 652 sayılı KHK’nın ek 4. maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar için: Öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresinin tamamlanmış olması
- Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar için: 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresinin tamamlanmış olması
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak 11-16 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler.