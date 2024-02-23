Beşiktaş'ın Al Musrati transferinde neden yüksek paralar ödediğini Kartal Yiğit açıkladı. Hasan Arat ile konuşmasını anlattı

Ünlü gazeteci Kartal Yiğit, Beşiktaş'ın transfer ettiği Al-Musrati ve Ernest Muçi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Açık YouTube kanalında yayınlanan Mixed Zone programında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile konuşmasını anlatan Kartal Yiğit, ''Al-Musrati için de, Muçi için de şöyle tepkiler var. Bu bonservis fiyatına alınır mı? Çok para verdiniz falan filan. Ben bunu başkana da sordum. Başkanın (Hasan Arat) şöyle bir lafı oldu. Dedi ki Kartal, yıllardır taraftarlar tarafından en çok yönetimler neden eleştiriliyor? dedi.

'2 tane adam gibi oyuncu alın, 4-5 tane çöp almayın dimi. Taraftar en çok bundan yönetimlere vuruluyorlar.' diyerek konuşmasını sürdüren Kartal Yiğit, ''Başkan, biz bunu gerçekleştirmemek için çok kaliteli iki tane oyuncu aldık. Bu yüzden yüksek bonservisler verdik dedi. Yoksa biz de bilirdik 4-5 tane vasat oyuncu alalım. Haklı. Yıllarca ne dediler? Talisca'yı alın Aboubakar'ı alın yeter dediler mesela. Şimdi adam hakikaten Avrupa'nın birçok takımını da takip etti. Bakın geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin 16 milyon euro verip de alamadığı bir oyuncuyu almışsınız arkadaşlar.'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ AL MUSRATI'Yİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş, Braga'dan kiraladığı Al-Musrati'nin bonservisini 11 milyon euro karşılığında aldığını KAP'a bildirmişti.

Ernest Muçi için ise 10 milyon euro bonservis bedelinin ödeneceği aktarılmıştı.