Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu

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Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Avrupa kulüpleri teklif yapmaya başladı.

Michy Batshuayi’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Hem Fenerbahçe hem de Batshuayi, sözleşmeyi uzatma hakkına sahip. Ancak Batshuayi’ye Fenerbahçe’nin yanı sıra 6 Avrupa kulübü daha talip.

Belçikalı golcüye İngiltere, Almanya ve Belçika’dan teklifler geldiği bildirildi. Batshuayi’nin ise bu tekliflere cevap vermediği ve EURO 2024 sonrasını beklediği kulüp kaynakları tarafından açıklandı.

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GÖZ DOLDURAN PERFORMANS
Batshuayi, sezon başında takımdan ayrılma ihtimaliyle gündeme gelmişti. Ancak sonrasında sergilediği performansla Fenerbahçe’nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

30 yaşındaki ve 1.85 boyundaki Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı ve 1193 dakika oynadı. Belçikalı golcü, 17 gol atıp, 2 asist yaptı.

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