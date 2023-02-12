Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a çok önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından seslenen Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, korona virüs salgını sırasında bloke konulan belediyelerin topladığı yardım paralarındaki blokenin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
Orhan Uğuroğlu, Millet İttifakı belediyelerinin depremzedelere daha fazla yardım götürebilmesinin de önünün açılması gerektiğini dile getirdi.
Uğuroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan çağrıda bulunuyorum: CHP’li belediyelere yapılan Covid yardımlarına koydurduğun blokeyi özür dileyerek acilen kaldır Millet İttifakının belediye Başkanları depremzedelere daha fazla yardım götürsün." ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER