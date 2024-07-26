Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ÖTV indirimi, özellikle Çinli otomobil üreticisi BYD için önemli bir avantaj sağladı.

BYD'nin Türkiye'de yatırım yapma kararı doğrultusunda sunduğu D-SUV sınıfındaki plug-in hibrit motorlu Seal U DM-i modeli, bu düzenleme sayesinde yüzde 30'luk ÖTV dilimine girdi. Bu indirim, aracın fiyatını 2.3 milyon TL'den 1.6 milyon TL'ye çekerek, büyük bir fiyat avantajı sunuyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

ÖTV indirimi, benzinli motorlara ek olarak dışarıdan şarj edilebilen elektrikli motorlara sahip hibrit araçları kapsıyor. Yapılan düzenlemeye göre, motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi geçmeyen hibrit araçlar için ÖTV oranı yüzde 30 olarak belirlenmişken, motor hacmi 1.600 cc'yi geçmeyen ancak ÖTV matrahı bu sınırı aşan araçlar yüzde 60 ÖTV oranına tabi olacak.

Ayrıca, motor hacmi 1.600 cc'yi aşan ancak 1.800 cc'yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan araçlar ise yüzde 70 ÖTV oranına tabi olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme sonrasında, şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ÖTV indirimi, özellikle BYD Seal U DM-i modeli için önemli bir mali avantaj sağladı. İşte yapılan hesaplamalar:

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

Yüzde 30 ÖTV: 325.000 TL

Ara toplam: 1.408.333 TL

Yüzde 20 KDV: 281.666 TL

Toplam fiyat: 1.689.999 TL

Bu düzenleme ile aracın vergisiz bedeli sabit kalırken, ÖTV oranındaki düşüş sayesinde toplam maliyet 1.6 milyon TL civarına geriledi.

DİĞER MARKALARDA SON DURUM

Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit araçlar sunan Alfa Romeo, BMW, Kia, DS, Ford, Jeep, MG, Land Rover ve Volvo gibi markalar da bu indirimden faydalanarak rekabet avantajı elde edebilirler. Ayrıca, Çinli otomobil markası Chery gibi şirketler, Türkiye’deki satışlarını artırmak ve yeni hibrit modelleri piyasaya sürmek için bu fırsatı değerlendirecekler.