Otomotiv devi Ford’dan iflas açıklaması. Çalışanlar greve gitti

Amerikan otomotiv devi Ford'un CEO'su Jim Farley, sendikanın istediği zam talebiyle ilgili konuştu. Farley istenen zam miktarının şirketi iflas ettirebileceğini duyurdu.

Otomotiv devi Ford’dan iflas açıklaması. Çalışanlar greve gitti

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Ford Motor İcra Kurulu Başkanı Jim Farley, Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'nın ücretleri %40 oranında artırma, çalışma sürelerini kısaltma ve yeni emeklilik hakları ekleme talepleri olduğunu ancak bu taleplerin şirketi iflas ettirebileceğini aktardı.

CNBC'ye konuşan Farley, "Herkes bir odaya kapanıp son pazarlığı yaptığımızı hayal ediyor ve biz de bunu çok isterdik... Ama ortada hiçbir şey yok. Shawn Fain ve UAW'den hiçbir karşı teklif almadık." dedi.

"ZAMMI KABUL ETSEYDİK ÇOKTAN İFLAS ETMİŞTİK"

Farley, UAW'nin teklifi için "İşçilerimizi desteklemektense iflası seçmemizi istiyorlar." dedi.

Ford Ceo'su ayrıca UAW'nin önerisi 2019'dan beri yürürlükte olsaydı, şirketin dört yılda yaklaşık 30 milyar dolar kâr etmek yerine, yaklaşık 15 milyar dolar kaybedeceğini ve şimdiye kadar iflas etmiş olacağını söyledi.

Tüm bu yaşananların ardından da UAW sendikası General Motors, Ford ve Stellantis dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinin fabrikalarında greve gitti.

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