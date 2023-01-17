Dilan Çiçek Deniz'den rekor reklam anlaşması. Turnayı gözünden vurdu

Son dönemde reklam firmalarını peşinden koşturan Dilan Çiçek Deniz, Ünlü bir markanın yeni şampuan serisinin reklam yüzü oldu.

tv100.com’dan Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; Dünyaca ünlü saç tasarım markası ile anlaşma yapan Dilan Çiçek Deniz’in ne kadar para aldığı merak konusuydu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN MİLYONLUK REKLAM

Kulislerde konuşulan bilgiye göre Deniz’in Clear’dan alacağı paranın 5,5 milyon TL olduğu iddia edildi.

Rekor bir fiyata anlaşma yapan Dilan Çiçek Deniz’in oynayacağı şampuan reklamı şimdiden hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.