AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "helallik" istediği deprem bölgesi Adıyaman'da bayrammış gibi çocuklara para dağıttı.

İnsaf yahu, pes yahu bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir vicdan?

Muhtaçların gönül rahatlığıyla yapılan yardımı alabilmeleri için hayırlar gizli verilmelidir.

Hadis-i şerif şöyle:

-"İyi bir amel yapanın amel defterine gizli yapılmış salih amel olarak yazılır ve sevabı 70 kat artırılır.

Kişi bu ameli açıklarsa, aşikâre amel sevabı yazılır. Artırılan sevapları silinir."

Kim bilir hangi acıyı yaşıyor o çocuklar.

Para ile acı hafifletilir mi?

Ayrıca, Erdoğan neden sadece Adıyamanlılardan helallik istedi ki?

Örneğin Hataylılardan, Kahramanmaraşlılardan ya da deprem felaketi yaşayan 11 ilimiz ve ilçelerimizden helallik istemedi ki?

Bak Erdoğan sana söyleyeyim;

-Hiç helallik filan isteme…

Tek bir Allah'ın kulu depremzede sana helallik vermez, veremez.

Gelelim Erdoğan'ın Kızılay'ı eleştirenlere söylediği şu cümleye:

-"Be ahlaksız be namussuz be adi…"

CHP milletvekili ve Doktor Servet Ünsal'dan Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojinin bir tıp adamı olarak değerlendirmesini istedim.

Dr. Servet Ünsal dedi ki:

"21 yıl sonra özellikle de 2018'de uygulanmaya başlayan Tek Adam Rejimi narsist bir siyasetçi yarattı.

Recep Tayyip Erdoğan her şeyin merkezinde kendini görüyor.

Bu adam ülkeyi maalesef bu hale getirdi.

Bu büyüklenmeci kötü huylu narsist, hep ilgi ve övülmek istiyor.

Yine bu malign narsist (başkalarına çok kötülüğü dokunan) her kese zarar veren türdür ve son derece ben merkezcidir.

Erdoğan'da kesinlikle empati yoktur, antisosyaldir. Hatta ileri derece kuşkucudur (Paranoya).

Erdoğan'a göre vatandaşlar ya dost, ya da düşmandır.

Toplumu kutuplaştırma vazgeçemeyeceği özelliğidir...

Kazanma ve güç sahipliği için herkese zarar verebilir.

Vatandaşın duyduğu acı onun için hiç önemli değildir ki örnekleri çok somut bir şekilde ortadadır.

Hiç bir şekilde eleştiriyi sevmezler ve eleştiriyi kaldıramazlar, kendini eleştirenlere de kin güder, hakaret eder. İstediklerini elde etmek için herkesi kullanırlar.

Kendisini çok özel görür, bu yüzden kendisine çok özel davranılmasını ister. Hatta her şeyin en iyisi onun hakkıdır.

Genelde kendisini denetleyemez, başkalarına acı çektirir ama ne yazık ki pişman da olmaz.

Genelde hep kendisi konuşur, kimseye söz vermez, hiç kimseye güvenmez kendi hatalarında bile başkalarını suçlar…

Netice olarak bilinç altlarındaki eziklikten (çocukluk dönemi travmalar vs. ) dolayı bu tür rahatsızlığı olan kişiler değişmez.

Erdoğan'ın da değişmesini beklemeyin, kendisinden uzak durun ve bu psikoloji ile yeniden ülkeyi yönetmesine izin vermeyin."

Değerli okurlarım,

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener buluşması konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kulislerden aldığım bilgiye göre;

-Millet İttifakı'nı rahatsız edici bir görüş ayrılığı yok.

-CHP ve İYİ Parti arasında herhangi bir olumsuzluk yok.

-Bir yıldır süren diyalog ve anlayış aynen devam ediyor.

Şimdi sırada 2 Mart'ta(yarın) yapılacak toplantıda alınacak kararlar var.

Bunları şöyle özetleyebilirim:

Birincisi;

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi.

İkincisi;

Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi.

Üçüncüsü;

Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı yok sayarak aday olma durumu.

Dördüncüsü;

Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na başvurması sonrası alınacak siyasi tavır.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklaması kuşku yok ki AKP ve MHP'nin seçim tarihi üzerinde uzlaşmaları sonrasına kalacak.

Kahramanmaraş depremleri sonrası siyaseti askıya alan 6 lider tüm mesai yoğunluklarını bölgeye yönelttiler.

Çok da iyi yaptılar.

Depremzedelerin dertleri ile ilgilendiler, gıda, çadır ve temiz su ihtiyaçlarını Türkiye'nin gündemine taşıdılar.

Kızılay'ın elindeki çadırları deprem bölgesine ücretsiz kurmak yerine Ahbap'a satması çok büyük tepki çekti.

Kurban bayramlarında Türk vatandaşlarından bağış toplayarak kurbanlarını kesen Kızılay 2020 yılında bakın bu kurban etlerini kimlere dağıttı:

Toplam 149 bin hissenin 49 bini Türk vatandaşlarına dağıtıldı.

Tam 2 misli ise 17 ülkeye 100 bin 3 hisse olarak gönderildi.

Holding haline getirilen Kızılay'ın ticari faaliyetleri maalesef Türk milletinde büyük üzüntü ve kızgınlık yarattı.