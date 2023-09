Pazarda fileyi dolduramayan halkın filede yüreklerini doldurdular. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Tutku çiçeğini bilir misiniz?

Passiflora bilimsel adı.

Bizler Çarkıfelek diyoruz.

Her derda devadır.

Stres, baş ağrısı ve sinir gerginliğine bire birdir.

Mutluluk hormonunu tetikler, insana sevinç, mutluluk, huzur verir.

Tıpkı kadın voleybolcularımız gibi.

Tarihimizde takım sporlarında ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak milyonları mutluluğa boğdular.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, adalet, demokrasi ve eşitliğe hasret kalan toplumumuzda birer tutku çiçeği gibi açtılar.

Yüzümüzü güldürdüler.

Onurumuz, gururumuz oldular.

Ne kadar övsek, ne kadar alkışlasak azdır.

×××

Bu zafer bir Avrupa Şampiyonluğundan çok daha fazlasıydı aslında.

Bu zafer kadını sosyal hayatta yok sayan, evde erkeğin esareti altında tutarak sadece doğurmasını isteyen köhnemiş ortaçağ zihniyetine karşı bir meydan okumaydı.

Bir başkaldırı, bir direnişti.

Bu zafer sadece bir kupa değildi. Ataerkil bir toplumda kadının kötülüğe, gericiliğe, yobazlığa karşı attığı şamar gibi bir smaçtı.

×××

Ebrar ismi saflığı ve temizliği temsil eder.

Anlamı iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir.

Pırıl pırıl yürekli Ebrar Karakurt'un her smaçı, Cumhuriyet aydınlığını karartmak isteyen kötülerin suratında bir tokat patladı.

Sadece Ebrar mı?

Vargas'ın, Zehra'nın, Hande'nin, Eda'nın, Elif'in, Cansu'nun ve hepsinin servisi, bloğu, sayıları çağdaşlık karşısında duranlara şamardı.

Hani Osmanlı tokadı diyorlar ya.

Ondan da güçlüsü.

Feslisiyle sarıklısıyla, sapığıyla yobazıyla, dev gibi bir trol ordusunu yerle bir etti.

Bu trollere yaranmak uğruna bu kadınlarımızın ismini anmaktan, fotoğrafını kullanmaktan korkan siyasiler şimdi nerelerdesin?

Sesinizi duyamadık.

Meraklardayız!

×××

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın sözüdür. "Kadınlar insandır, biz insanoğlu"

Ne kadar anlamlı.

Çünkü her kadın bir anadır.

Ey örümcek beyinli, kötü kalpli, cehalet pisliğine bulaşmış insansıoğlu.

Anana saygısızlık etme, hürmet et.

×××

Şiirimizin yenilikçi ismi Edip Cansever, "Mendilimde Kan Sesleri" şiirinde şöyle demişti.

"Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir."

Voleybolcularımız gülüyor.

Kadınlarımız gülüyor.

Halkımız gülüyor.

Milyonlarca gülüyoruz.

Ne mutlu bize.

Sağolun filelerin sultanları.

Varolun Avrupa Şampiyonları.

Bizler pazarda fileyi dolduramıyoruz ama sizler filede yüreklerimizi doldurdunuz.

Yüreklerinizden öpüldünüz.