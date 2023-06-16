Peki bu rejim, demokrasi mi?

Anayasa ve yasalar;

- Çiğnenmek üzere mi yayınlanıyor?

Yüksek Seçim Kurulu; yasama, yürütme ve yargının üzerinde mi?

Anayasa ve yasaları kim yapar?

- Türkiye Büyük Millet Meclisi

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, mahkemeler, icra müdürlükleri gibi tüm yargı kurumları, tüm vatandaşlar tüm özel ve kamu kurumları anayasaya ve yasalara uymak ve uygulamak zorundalar mı? Evet…

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 11 üyesi de anayasaya ve yasalara uygun karar almak zorunda mı? Evet…

- Peki böyle mi oluyor? Hayır…

YSK’nın 2,5 milyon mühürsüz ve geçersiz oyu kanuna aykırı şekilde kabul edip 1,5 milyon oy fark yaratıp Türkiye’de parlamenter rejimi sonlandırıp cumhurbaşkanı kabine rejimine neden olduğunu unuttuk mu? Hayır…

- YSK Anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet…

YSK İstanbul yerel seçiminde aynı zarftan çıkan 4 oydan 3’ünü geçerli, 1 tanesini geçersiz sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı aldı mı? Evet…

- YSK Anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet…

6 eski Adalet Bakanı, 15 Anayasa hukuku uzmanı profesör, yüzlerce hukukçu, partiler ve vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez Cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyerek adaylığının YSK tarafından onaylanmaması gerektiğini söylemelerine ve itiraz dilekçeleri vermelerine rağmen YSK bu görüşleri reddetti mi? Evet…

- YSK Anayasa ve yasaları çiğnedi mi? Evet…

Gelelim Anayasanın demokrasi açısından olmazsa olmaz hükmü şöyle

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

Madde 67:

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

Şimdi konumuz bir yargıç: Ahmet Çakmak

Seçme hakkına sahip bir vatandaş.

Peki vatandaş Ahmet Çakmak anayasanın şu hükmünden yararlanabilir mi?

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Yargıç anayasaya ve yasalara sahip çıkmalı mı? Evet…

Yargıç vatandaş olarak “seçme” ve “dilekçe verme” hakkına sahip mi? Evet…

Bu anayasa hakkı çerçevesinde vatandaş Ahmet Çakmak YSK’ya bir dilekçe ile şöyle başvurur:

- Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereği 2014 ve 2018 tarihlerinde 2 kez cumhurbaşkanı seçilerek anayasal hakkını kullanmıştır.

Sayın Erdoğan anayasa gereği 3. kez aday olamaz. Başvurusunun reddi gerekir.

YSK anayasa gereği dilekçeye yanıt vermek yerine ne yaptı biliyor musunuz?

- Vatandaş Ahmet Çakmak’ı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Çakmak "hadsiz" diyerek şikâyet etti…

Başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olan HSK da hemen yargıç hakkında soruşturma başlattı.

Demek ki;

1-Anayasal hak aramak suçmuş.

2-Anayasanın ihlal edilmesine itiraz etmek suçmuş.

3-Vatandaş olarak dilekçe vermek suçmuş.

4-Yargıçların vatandaşlık haklarını kullanmaları suçmuş.

Anlaşılan o ki YSK, Erdoğan’ın gelecekteki anayasaya aykırı yeni adaylıkları için de gözdağı yaratmak istemiş…

Peki bu rejim, demokrasi mi?

Türkiye’deki bu rejimin adı ne Allahaşkına söyleyin bana…

Hukukçu Emin Faruk Eminağaoğlu diyor ki;

“Eğer YSK üyeleri “Erdoğan 3. kez aday olamaz diye karar verselerdi başlarına neler gelirdi neler?

Yargıtay kökenliler için Yargıtay, Danıştay kökenliler için de Danıştay soruşturma açardı.

Belki de bu soruşturmalarla yetinmezler ve şöyle bir isnatta bulunurlar mıydı?

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a darbe planı!..”

İlahi Eminağaoğlu çok yaşa emi…

Ahmet Çakmak'ın avukatı eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ dedi ki:

- "Yargıcın görevi anayasayı korumaktır"

Karadağ’a da Eminağaoğlu’na da soruyorum:

- Türkiye’de anayasa mı var?

Bilin ki;

- Konu saraysa, çiğnenir anayasa…