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Pınar Altuğ'dan üniversitelerin kapatılmasına sert tepki

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında üniversiteler kapatıldı. Bu durum pek çok tepkiye sebep olurken oyuncu Pınar Altuğ da sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:20
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Üniversitelerin kapatılmasına bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi

Pınar Altuğ'dan üniversitelerin kapatılmasına sert tepki
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından üniversiteler yaz mevsimine kadar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler" dedi.

 

Üniversiteler ile ilgili alınan bu karar tepkilere de neden oldu. Oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşım yaparak "Bu kadar otel, lojman hatta kiralanabilecek cruise gemileri varken gençleri yurtlarından çıkartmak niye? Belki o gençlerinde ailelerinden kayıplar var? Acaba gidecek evleri var mı sordunuz mu?" diyerek sitem etti.

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