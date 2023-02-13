Pınar Altuğ'dan üniversitelerin kapatılmasına sert tepki

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin ardından üniversiteler yaz mevsimine kadar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler" dedi.

Üniversiteler ile ilgili alınan bu karar tepkilere de neden oldu. Oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşım yaparak "Bu kadar otel, lojman hatta kiralanabilecek cruise gemileri varken gençleri yurtlarından çıkartmak niye? Belki o gençlerinde ailelerinden kayıplar var? Acaba gidecek evleri var mı sordunuz mu?" diyerek sitem etti.