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Prof. unvanlı akademisyenden akılla izahı olmayan yorum: Deprem öldürmez Allah öldürür

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür." dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:07
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Prof. unvanlı akademisyenden akılla izahı olmayan yorum: Deprem öldürmez Allah öldürür

Prof. unvanlı akademisyenden akılla izahı olmayan yorum: Deprem öldürmez Allah öldürür
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Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşarken, depremin yanı sıra bir de soğuk hava koşulları ve açlıkla boğuşan yurttaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken “profesör” unvanlı akademisyen Ali İhsan Göker, depreme dair skandal bir paylaşım yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Oktay Sinanoğlu’nun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullandığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 kenti yıkıma uğratan depremlerde, binlerce insanın “Allah tarafından öldürüldüğünü” iddia etti.

Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.

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Rezillik
7.02.2023 21:59
Bunun prof ünvanı acilen silinmeli akedemiden atılmalıdır  
 
MİKO
7.02.2023 21:56
Sizde ki akıl perişanlığına şaşırmamak lazım. Sizin gibilerle karşılaşmak olağan oldu. Üzücü olan vatandaş farkınızda değil. Deprem her yerde.  
 
YILMAZ ZAHIT
7.02.2023 21:54
Bilimde,hayatta,eğitimde ,ulaştığımız nokta içler acısı. Böyle profesörler, gelecektir nesillerle ders verip,biz uzaya gideceksek,Allah korusun.Evet,canı alan Rabbim,ancak tedbiri almak kuldan.  
 
TÜM YORUMLAR (35)
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