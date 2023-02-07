Prof. unvanlı akademisyenden akılla izahı olmayan yorum: Deprem öldürmez Allah öldürür

Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşarken, depremin yanı sıra bir de soğuk hava koşulları ve açlıkla boğuşan yurttaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken “profesör” unvanlı akademisyen Ali İhsan Göker, depreme dair skandal bir paylaşım yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Oktay Sinanoğlu’nun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullandığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 kenti yıkıma uğratan depremlerde, binlerce insanın “Allah tarafından öldürüldüğünü” iddia etti.

Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.