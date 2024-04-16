Samet Aybaba futbolculara öyle bir şey söyledi ki herkes dondu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Samet Aybaba futbolculara öyle bir şey söyledi ki herkes dondu kaldı
Beşiktaş'ta Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından futbolcularla yaptığı toplantıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'la yolların ayrılmasının ardından Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ın futbolcularla yaptığı toplantıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Aybaba ile Uçar, antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti. Aybaba, "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık. Sabırlı olmamız gerek. Yeniden yapılanıyoruz. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz. Aklınıza gelen her şey yapıyoruz. Elimizde hazır hiçbir şey yok. Yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Aybaba, futbolcularla yaptığı toplantıdaki konuşmasını da aktardı ve "Takıma 6 antrenör değiştirerek tarihe geçtiklerini söyledim. Onları tebrik ettim. Kadro dışı yeniden gündeme gelmez" ifadesini kullandı.

Feyyaz Uçar ise "Başkanımız devre arasında yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu. Sezon ortasında gelmek istemeyenler oldu. Sezon bittikten sonra belirleyeceğimiz hocayla hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Ona yeni bir şeyler vadedeceğiz. Transfer bütçesi verebileceğiz. İşler sezon başında daha rahat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın ile de görüşme yapmadıklarını kaydeden Uçar, "Bu, etik olarak da doğru olmaz. Çalışan bir teknik adam. Çalıştığı camiaya saygısızlık olur." diye konuştu.

İlgili Haberler
Ümit Özat başdanışman oldu
Arda Turan karısına araba aldı. Ödediği para dudak uçuklattı
Zehra Güneş 'Her adımım olay' dedi görüntüleri kasıp kavurdu
Fatih Terim için karar çıktı
Süper Lig'e 1 hafta kala Göztepe'de büyük heyecan
Süper Lig'e 1 hafta kala Göztepe'de büyük heyecan
Rüya Takım açıklandı
Rüya Takım açıklandı
İsmail Kartal tüm istatistikleri alt üst etti. Bir ilki başardı
Son Haberler
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı Gündem
Yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı Ekonomi
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Ümit Özat başdanışman oldu Spor
Ümit Özat başdanışman oldu
Getir'den flaş karar Gündem
Getir'den flaş karar
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli Ekonomi
Çeyiz hazırlığı yapanlar bu haberi mutlaka okumalı. Hangi yemek takımı tercih edimeli
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti Gündem
İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti. Tablo hediye etti