Arda Turan karısına araba aldı. Ödediği para dudak uçuklattı

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık iddiaları ile kamuoyunun gündemine gelen Arda Turan, bu sefer yeni bir olayla dikkat çekti.

KARISINA LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a 2.1 milyon euro değerinde olan Rolls-Royce hediye etti.

Aslıhan Doğan Turan da bu lüks arabayla yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli ile birlikte bayram tatiline çıktı.

70 MİLYON TL'LİK ARABA

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon euroya (yaklaşık 70 milyon TL) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi.

İşte Arda Turan'ın hediye ettiği o otomobil;