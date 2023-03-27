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Hadise depremzede çocuklar için hazırlanıyor

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs’ta Volkswagen Arena Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin tüm geliri, Türk Eğitim Derneği’nin “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasına bağışlanacak.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:10
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Hadise depremzede çocuklar için 5 Mayıs'ta sahneye çıkacak.

Hadise depremzede çocuklar için hazırlanıyor
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Türk Eğitim Derneği (TED) depremzede çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya müzik dünyasının sevilen ismi Hadise’den de destek geldi.

TÜM GELİRİ BAĞIŞLAYACAK

Hadise, 5 Mayıs akşamı İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, vereceği konserin tüm gelirini depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği’ne bağışlayacak.

8 YILLIK DESTEK

“Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası ile ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya kapsamında çocuklar psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecek.

Kaynak/ Kelebek

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