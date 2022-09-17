17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker'i tehdit eden videolar çeken isim başından vuruldu

Sedat Peker'i tehdit eden videolar çeken isim başından vuruldu

Ümraniye'de Cenk Çelik sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 20:16
Takip Et

Sedat Peker'i tehdit eden videolar çeken isim başından vuruldu

Sedat Peker'i tehdit eden videolar çeken isim başından vuruldu
+
Aa
-

Olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesinde meydana geldi. Ümraniye'de bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Cenk Çelik, (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .

Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE BİLİNİYORDU

Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Yaşanan vurulma olayının, Sedat Peker'in evine ve akrabasına yapılan saldırıdan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına yapılan saldırıda, villada görevli Yılmaz Günay, 3 kurşunla yaralandı.

Sedat Peker'in akrabası olduğu öne sürülen Metin Süs, İstanbul Yeşilköy'de, aynı gün içinde vuruldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Garip zamanlardan geçmek
17.09.2022 21:10
Peker böyle bir ortamda böyle bir şey yaptıracak kadar saf biri olmadığına göre... Enteresan..  
 
Hasan
17.09.2022 21:00
Sizi bu fetö artığı, kasetçi, mafya babasıda kurtaramayacak. Kaybedeceksiniz.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
17.09.2022 20:39
Akıl oyunları. Birileri olayın rengini değiştirme çabasında.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
5
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Ahmet Davutoğlu: Erdoğan ve Bahçeli kapalı kapılar ardında ne konuşuyor
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
7
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
﻿Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
﻿Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı yeniden Tevfik Yamantürk seçildi
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
﻿Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.