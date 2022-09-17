Sedat Peker'i tehdit eden videolar çeken isim başından vuruldu

Olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesinde meydana geldi. Ümraniye'de bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Cenk Çelik, (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .

Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE BİLİNİYORDU

Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Yaşanan vurulma olayının, Sedat Peker'in evine ve akrabasına yapılan saldırıdan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına yapılan saldırıda, villada görevli Yılmaz Günay, 3 kurşunla yaralandı.

Sedat Peker'in akrabası olduğu öne sürülen Metin Süs, İstanbul Yeşilköy'de, aynı gün içinde vuruldu.