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Vatandaşa tasarruf önerilerinde bulunan Saray'ın günlük harcaması 10 milyon lira. Sayıştay'ın denetim raporundan çarpıcı rakamlar

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporunu yayınlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı harcamalarında ciddi artış gerçekleşti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 00:15
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Sayıştay Raporu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan harcama tutarlarını ortaya koydu. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lira çıktı

Vatandaşa tasarruf önerilerinde bulunan Saray'ın günlük harcaması 10 milyon lira. Sayıştay'ın denetim raporundan çarpıcı rakamlar
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Vatandaş yüksek enflasyon nedeniyle zor bir dönemden geçerken, Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2,8 milyar lira olan toplam harcaması 3,7 milyar liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı. 

TIBBİ VE LABORATUVAR MALZEMESİ HARCAMALARI İKİYE KATLANMIŞ

Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 'tıbbi ve laboratuvar malzemesi' harcamaları 2020 yılına göre iki kattan fazla arttı. 51,8 milyon liradan 112,9 milyon liraya yükseldi. “Zirai maddeler” kaleminde yapılan harcama ise 2021 yılı yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46,3 milyon liraya çıktı.

ÜÇ MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN İÇECEK HARCAMASI 

Cumhurbaşkanlığı’nın “içecek” harcamasında önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. 2020 yılında “içecek” için 1,8 milyon lira harcanırken, 2021 yılında bu harcama 2,8 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı “Temsil ve tanıtma giderleri” ise 2020 yılına göre yaklaşık 8 milyon liralık artışla 41,4 milyon liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 8,4 milyon lira olan “yolluklar” gideri yaklaşık 2021 yılında 11,4 milyon liraya; 2020 yılında 1,2 milyar lira olan “görev gideri” yaklaşık 500 milyon liralık artışla 2021 yılında 1,7 milyar liraya çıktı.

BEŞ KAT ARTIŞ YAŞANMIŞ

Cumhurbaşkanlığı’nda “zirai maddelere” yapılan harcamadaki artış dikkat çekti. 2020 yılında 9,7 milyon lira olan zirai maddeler harcaması, 2021 yılında yaklaşık beş kat artarak 46,3 milyon liraya ulaştı.

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