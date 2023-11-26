Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Beşiktaş futbol takımını çok kısa sürede ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Serdal Adalı, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Ankara'da bir otelde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirten Adalı, "Hayal satmadan gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Unutmayın ki bugün gündemde seçim varsa ilk nedeni futbol takımımızın durumudur. Size çok net olarak söylemek isterim ki futbol takımımız hiç tahmin etmediğiniz kadar çabuk ayağa kalkacak, merak etmeyin bu takım toparlanacak. Sportif direktörümüz Mehmet Özdilek ve Rıza Çalımbay hocamız futbolun başında olacaktır. Önemle belirtmek isterim ki futbol takımımızın kaybedecek bir saniyesi dahi yok." diye konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı toplantı için kendisini eleştirenlerin olduğunu ifade eden Adalı, şöyle devam etti:

"Evet adaylığımı açıkladıktan sonra Mehmet Özdilek hocamızla beraber Rıza Çalımbay ile bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyacı olan sıkıntılı gördüğü bölgelerin sohbetini yaptık. Samsunspor maçından sonra tekrar bir araya gelmek üzere anlaştık. Belki sayın Hasan Arat konunun ciddiyetinin farkında değil ama şu anda 85-86 milyon avro maliyeti olan bir takımımız var. Eğer bu sezonu iyi bir şekilde bitiremezsek, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek, Avrupa kupalarına katılamazsak yaşayacağımız zorlukları düşünün."

"Takımın eksikliklerini tamamlayacağız, gerekli transferleri de yapacağız" diyen Adalı, "Bu görüntüdeki bir takımdan ne bir futbolcu satabilirsiniz ne de hedefi olan futbolcular bu kulübe gelmek ister. Merak etmeyin biz bu takımın eksikliklerini tamamlayacağız, gerekli transferleri de yapacağız, 11 Ocak'ta bu transferleri yetiştirmek zorundayız. Yaptığımız bu çalışmalarla taraftarımızın başını asla öne eğdirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

En önemli sıkıntının iletişim olduğunu dile getiren Adalı, "Hızlıca bu iletişim konusunu düzeltmek gerekiyor, camia bölündü, daha da germeye çalışanlar var. Artık bu camia bütünleşecek, bir araya gelecek, taraftarıyla üyeleriyle sporcularıyla basınıyla kavgasız ve birlik içinde bir Beşiktaş olacak. Maalesef biz içinde bulunduğumuz bu ortamda birbirimizle uğraşmaktan dışardan gelen saldırılara ve saygısızlıklara gerekli cevabı veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finansal konulara da acilen el atacaklarını vurgulayan Adalı, "Çok kısa vadeli ihtiyaçlar var, hepsine ben ve ekibim hazırlıklıyız. Kalıcı çözümlere ihtiyacımız var, Beşiktaş'ı bu borç yükünden kurtaracağız, kurtarmak zorundayız. Sizlerle hiç bir zaman ayakları yere basmayan hiç bir projeyi paylaşmam, önümüzdeki hafta hepsini öğreneceksiniz, hayalleri değil somut şeyleri göreceksiniz. Beşiktaş'ın hakkını da kimseye yedirmeyiz." dedi.

Gayrimenkullere ilişkin de Adalı, "Nevzat Demir Tesisleri'nin tapusunun alınmasını imkansız olarak nitelendirmişler. Orası şu anda kulübümüze kiralanmış durumda, biz tahsis hakkını geri almayacağız, biz tesisimizin tapusunu alacağız." diye konuştu.

Adalı, konuşmasının ardından başkanlığa seçilmesi halinde yönetiminde olacak bazı isimleri de tanıttı. Adalı'nın yönetiminde yer alacak isimlerden Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Mehmet Özdilek dikkati çekti.



