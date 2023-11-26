Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat'tan Siyah Beyazlı kulübün sevilen efsane isimlerinden Feyyaz Uçar açıklaması geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı

Hasan Arat, Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir hamleye imza attı.

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat'ın futbol şubesi ve futbol iletişiminden sorumlu yöneticisi olacağı açıklandı.

3 Aralık'taki seçim öncesi Arat, Feyyaz Uçar hamlesiyle dikkat çekti.

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DAKİKALAR İÇİNDE 200 BİN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Hasan Arat'ın Feyyaz Uçar paylaşımı Beşiktaş camiasında adeta olay yarattı.

Arat'ın Feyyaz Uçar'ı duyurduğu tweet dakikalar içinde 200binin üzerinde görüntülenme beğeni ve RT aldı.

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Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle “Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu” ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü “futbol ihtisas” mezunu. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Feyyaz Uçar kimdir?

Futbola Avcılar Kulübü’nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı’na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.

BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü “futbol ihtisas” mezunu.

Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş’ın 100. yılında kazanılan şampiyonlukta Beşiktaş’ın yardımcı antrenörüydü.

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