Şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan…

İzmir'de hizmetleri ile efsaneleşen Büyükşehir Belediye eski Başkanı Dr. Burhan Özfatura merkez sağ siyasetin de akil insanlarındandır.

Özfatura ile sık sık sohbet ederiz. Çok değerli siyasi ve ekonomik görüşlerinden yararlanırım. İşte seçim öncesi iktidarın üslubu ve davranışlarına yönelik söyleşimiz:

-Soru: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özfatura dedi ki;

"Savaşa değil, seçime gidiyoruz…

21 yıldır, Ülkemizi perişan eden, halkı fakir, yandaşlarını zengin eden iktidar tam bir panik ve hezeyan içindedir.

Ağza alınmayacak, küfürler, hakaretler, yalanlar, tehditler ve iftiralar, pervasızca sarf edilmektedir.

Türk tarihinin hiçbir döneminde, seviye bu kadar düşmemiştir.

Türk halkı düşman kamplara bölünmektedir.

Hangi ülkede bir Cumhurbaşkanı, kendisine biat etmeyenleri, devamlı olarak tehdit etti, iftiralar attı, sürtük, süfli, namussuz, alçak gibi ağza alınmayacak hakaretler etti?"

-Soru: Devlet imkânlarını kullanarak seçim propagandası yapması için ne düşünüyorsunuz?

Özfatura dedi ki;

"Devletin bütün imkan, kaynak ve kadrolarını şahsı için pervasızca kullandığı, yandaşlarına kamu kaynaklarını akıttığı görülmüştür. 418 milyar doların hesabı sorulmalıdır.

Saraya sormadan nefes alamayan, istifa dahi edemeyen, devlet kaynaklarını fütursuzca seçim çalışmalarında kullanan, bakanlar var."

-Soru: Devlet Bahçeli çok ağır hakaretler yağdırmıştı Erdoğan'a ama nasıl oldu da can ciğer kuzu sarması oldular?

Özfatura dedi ki;

"Ne gariptir ki, önceden AKP Genel Başkanına, çok ağır hakaretler eden, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Mustafa Destici gibi kişiler, ne oldu ise şimdi tam bir Erdoğan avukatı kesildiler? Neymiş?

-Ülke küffara teslim edilmezmiş!

-Millet İttifakı'nın kazanması, siyasi darbe imiş!

-Kandil ve Pensilvanya, muhalefeti destekliyormuş!

-Diyanet kapatılacakmış,

-Kim, seçim gecesi, şampanya patlatacak, kim şükür secdesi yapacakmış,

-Erkekler, erkeklerle, kadınlar da kadınlarla evlenecekmiş!

-Ailemizi, kime emanet edermişiz!

İnsaf doğrusu.

İnsanda, biraz utanma arlanma duygusu olur."

-Soru: Erdoğan Konya mitinginde, "Biz emri Allah'tan alırız" dedi. Ne dersiniz?

Özfatura dedi ki;

"Aman Allah dedim… İnançlı bir Müslüman 'Biz emri Allah'tan alırız' diyerek nasıl günah işler?

Konya'da şirk günahı işledin tövbe et Erdoğan.

Peygamberler bile Cebrail vasıtası ile Allah'tan emirleri aldılar.

Sen şimdi Allah'tan emir aldığını söyleyerek kendini peygamberlerden daha üstün duruma mı getiriyorsun?

İnsan biraz olsun, Allah'tan korkar, kuldan utanır. Aynaya bakınca, yüzü kızarır. Çoluk çocuğundan utanır. Varsa vicdanı titrer. Yalancılıktan, müfterilikten, şirk günahından vazgeçer.

Dinimize, millî ve manevi değerlerimize, en büyük darbeyi onlar vurmadı mı? Türk düşmanlığınız azmadı mı? İslamiyet'i, politik çıkarlarınıza alet ederek, AKP dini haline getirmediniz mi?

Kul hakkına tecavüz, ŞİRK, rüşvet, torpil, hukuksuzluk, yolsuzluklar, partizanlık, haksızlıklar, yalan, iftira, hakaretler, israf, saltanat, saray hastalığı, kadına şiddet, velhasıl her türlü kötülük ve melanet bu iktidarın döneminde zirve yapmadı mı?

Devlet parası ile, binlerce trol beslemiyorlar mı?

FETÖ'cüleri devletin tüm kılcal damarlarına kadar hâkim kılan, övgüler düzen, icazetler alanlar, kimdi?

Ülkeye 'Çözüm Süreci' rezaleti yaşatan, onlar değil mi? HÜDA PAR ile ortak olmadınız mı? Silahlı Kuvvetlerimize en çok zararı onlar vermedi mi?

Tüm hukuki mevzuatı, ahlaki ve millî değerleri, kim paspas yaptı?

Adaleti, liyakat sistemini kim yok etti?

Mühürsüz oylarla, rejimi kim değiştirdi? YSK'yı kim emri altına soktu? Totaliter düzeni kim kurdu? Demokrasiyi kim katletti?"

-Soru siz Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar birlikte devlette çalıştınız. Genelleyerek soruyorum Millet İttifakı'nın liderlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özfatura dedi ki;

"Kendini bildiği günden bu yana, Müslüman Türk olmaktan gurur duyan; hayatı boyunca inancının gereklerini yapmaya çalışan, çok şükür dinimizin esaslarını, din baronlarından değil, sağlıklı kaynaklardan öğrenen; sadece, Sevgili Peygamberimizi örnek alan; bir kişi olarak,

Şehadet ediyorum ki;

Hepsini, uzun yıllardır tanımak imkânı bulduğum; Millet İttifakı'nın 6 lideri de dini ve millî konularda; iktidar mensuplarından çok daha hassas, samimi, saygılı ve inançlıdırlar.

Hiçbirinin sırtında; şirk, kul hakkı, yolsuzluk, rüşvet, kibir, münafıklık, yalan, iftira gibi günahların yükü yoktur.

İktidarın yaptığının aksine hiçbir zaman, siyasi çıkar uğruna, yüce dinimizi siyasete alet ve istismar etmediler.

Seçmenlere diyorum ki;

- Bu iktidara ve Truva atlarına oy vermenin vebali çok büyüktür."