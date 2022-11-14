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  • Yabancı öğrencilerin patlamadan sonraki yazışmaları ortaya çıktı. Sizde hiç mi vicdan yok

Yabancı öğrencilerin patlamadan sonraki yazışmaları ortaya çıktı. Sizde hiç mi vicdan yok

Türkiye 6 kişiyi canından eden İstiklal Caddesi'ndeki dünkü bombalı saldırıya lanet yağdırmaya devam ediyor. İstinye Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerin patlamaya dair yaptıkları iddia edilen yazışmalar şok etti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:03
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Yabancı öğrencilerin İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonraki yazışmaları ortaya çıktı. Sizde hiç mi vicdan yok

Yabancı öğrencilerin patlamadan sonraki yazışmaları ortaya çıktı. Sizde hiç mi vicdan yok
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün 16:20'de patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişinin hayatını kaybetti. 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu saldırgan Ahlam Albashir bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Sosyal medyada vatandaşlar terör saldırısına lanet ederken; İstinye Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerin yaptıkları iddia edilen yazışmalarına tepki yağdı.

Vatandaşlar "Umarım sınavları ertelerler."
"Hahahaha"
"İşte buna amin derim" paylaşımlarına "sizde hiç mi vicdan yok" diyerek isyan etti.

İşte o paylaşım;

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunu duyurdu. Patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybetti.

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Ahmet alataş
14.11.2022 16:58
Bunları beslemeyin artık ya  
 
Yalçın Türk
14.11.2022 16:52
muz yeme akımı başlatan hainlerden bizim için üzülmelerini beklemek aptallık olur..  
 
Dertli
14.11.2022 16:42
Karga beslemenin acı sonucu. Gözlerimiz değil yüreklerimiz parçalandı. Başımız sağolsun ama aklımız da başımıza gelsin artık.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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