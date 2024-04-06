Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maç biter bitmez yazacaklar

Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Yarın saat 21.30'da başlayacak olan mücadele, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Yeniçağ yazarları maç biter bitmez yazacak!

İşte maçın programı;

YARIN

Galatasaray-Fenerbahçe: Sedat Kaya, Fatih Saboviç

FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE ÇIKACAK

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada, “Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

3 Nisan’da Ali Koç’un liderliğindeki yönetim kurulu toplantısında, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde, takımın U19 kadrosuyla sahaya çıkma kararı alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu istekleri reddetmesi üzerine, Fenerbahçe’nin genç takımıyla yarınki maça çıkacağı açıklandı.