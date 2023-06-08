Süper Lig'e hoş geldin Pendikspor. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Pendik'in antik çağdaki adı, Pantikapaion’du.

“Her tarafı surlarla çevrili” anlamına geliyordu.

Pendik tarih boyu egemen devletlerce bir savunma hattı olarak kullanıldı. Bizanslılar saldırganı önce Pendik'te durdurdular, sonra saldırdılar.

Bodrum'un ise ismi Zephyria'ydı.

Zephyria batı rüzgarı demekti.

Günbatısı'dır ismi Anadolu'da.

Sıcak ve nemlidir.

Yağışlı ve bereketlidir.

Ama sürekliliği yoktur. Çünkü bu rüzgarlar gezici döngülerin doğurduğu değişiklikler yüzünden kesintiye uğrar.

Süper Lige çıkma mücadelesinde Pendikspor da, Bodrumspor da antik çağdaki isimleri gibiydiler.

Özellikle ilk çeyrekte Pendik savunmada dimdikti.

Bodrum ataklarına fırsat vermedi.

Sonra sahasından bir çıktı, pir çıktı.

İki dakikada 2 gol buldu.

Önce penaltıdan Regattin'in ardından Thuram'ın golleriyle bir anda 2-0 öne geçti.

Dedik ya, Zephyria yani batı rüzgarı zaman zaman eser.

2-0 yenik duruma düşen Bodrumspor'da esmeye başladı.

Bu rüzgar Ali'nin şutunda Hasan'ın kendi kalesine attığı golle sokuru 2-1'e getirdi.

Böyle final maçlarında soğuk kanlı olan, ne yaptığını bilen avantajlıdır.

Pendikspor ne yaptığını bilen taraftı.

Savunmasını daha da güçlendirdi.

Bodrumspor ise yenik durumda olmanın telaşını yaşıyordu.

Saldırıyor ama bu saldırılar şuursuzdu.

Üstelik 61.dakikada Süleyman rakibinin üstüne basınca 10 kişi kaldılar.

Buna rağmen Bodrumspor beraberlik golü için tüm gücüyle saldırdı.

Romalılar Pendik için duvar anlamına gelen "Peninda-kot" diyorlardı.

Pendikspor savunmasında öyle bir duvar ördü ki, geç geçebilirsen.

Bodrumspor bu duvarı geçemedi ve Pendikspor maçı 2-1 kazanarak Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

Hoşgeldin Pendikspor.

Gelmiş olsun Bodrumspor.

Son sözümüz Bodrumspor taraftarına.

Yüreği sevgi dolu Halikarnas Balıkçısı Bodrum insanını tanımlarken, "bura insanı göçmen kuş denize düştüğünde kendisini tünek yapar" demişti.

Ne oldu o insanlığa.

Rakibe tribünden taş, şişe, çakmak yağdırmak Bodrumlu'ya yakışmadı.